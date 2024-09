Pose de la première pierre des deux centrales solaires à Sidi Bouzid et à Tozeur (Photos)

Suite à la signature, hier à Tunis, des accords des projets photovoltaïques dans le Sud tunisien, l’Ambassadeur du japon Takeshi Osuga s’est rendu, ce jeudi 19 septembre 2024, à Sidi Bouzid et à Tozeur pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre des deux stations dont l’entrée en exploitation est prévue pour 2025.

L’ambassadeur s’est rendu dans un premier temps à Sidi Bouzid sur le site situé dans la délégation de Mezzouna et a pris part à la cérémonie organisée en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du secrétaire d’État à la Transition énergétique, du gouverneur de Sidi Bouzid entre autres parties prenantes de cette grande réalisation d’énergie verte dotée d’une capacité de production d’électricité de 50 mégawatts, indique un communiqué de l’ambassade du Japon en Tunisie.

Takeshi Osuga s’est ensuite déplacé avec la ministre à Tozeur pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre sur le site du deuxième projet photovoltaïque situé à côté de l’aéroport international de Tozeur-Nefta, et à laquelle ont pris part des responsables régionaux et locaux.

Lors des cérémonies, l’ambassadeur a remercié Sidi Bouzid et Tozeur « pour leur contribution au développement durable de la Tunisie, à la lutte contre le changement climatique, et au renforcement de la relation amicale entre le Japon et la Tunisie », ajoute la même source.

Rappelons que les accords à ce propos ont été conclus, mercredi au palais de la Kasbah, entre le gouvernement tunisien et les fournisseurs de solutions d’énergie renouvelable norvégien et japonais Scatec et Aeolus.

Y. N.