Affaire Zagrouba : La LTDH dénonce des actes de torture et appelle à l’ouverture d’une enquête

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), a apppelé, ce vendredi 17 mai 2024, à l’ouverture d’une enquête sur les actes de torture dont aurait été victime l’avocat Mehdi Zagrouba lors de son arrestation et sa détention avant sa comparution devant le juge d’instruction.

Dans un communiqué intitulé « Non à la torture, non à la répression des libertés », la LTDH a appelé à soumettre en urgence l’avocat Mehdi Zagrouba à des examens médicaux, et ce,« avant la disparition des traces de torture », tout en rappelant que ceci est considéré, selon la loi tunisienne, comme un crime et que selon les dispositions de l’article 25 de la Constitution, l’État doit protéger la dignité du citoyen et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique.

La LTDH a de ce fait appelé à l’ouverture d’une enquête dans les meilleurs délais afin de traduire les responsables en justice et les tenir également administrativement responsables si leur culpabilité est avérée.

La même source affirme que des traces de coups (notamment des contusions et des griffures) ont été constatées sur le corps de Me Zagrouba, lors de son audition, ajoutant que cela a été constaté par des avocats dont certains affilés à la Ligue.

Dans son communiqué, la LTDH a par ailleurs demandé au pouvoir judiciaire de «défende son indépendance, la vérité et la justice en appliquant la loi et en garantissant le respect des conditions d’un procès équitable » et a appelé la société civile et toutes les forces progressistes « à faire face aux violations et à défendre la liberté d’opinion, d’expression, de manifestation et la liberté des médias et de la presse… ».

