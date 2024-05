Baseball- Classement mondial : Une deuxième place historique pour la Tunisie

Pour la première fois de son Histoire, la Tunisie a atteint son plus haut classement, en grimpant à la 2e place du classement Mondial du Baseball WBSC.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans la soirée du jeudi 16 mai 2024, en précisant que la Tunisie s’est classée 2e suite à la victoire de l’équipe nationale de baseball au Championnat d’Afrique, qui s’est déroulé au Cap-Vert en février dernier.

Avec 2535 points, la Tunisie a atteint son plus haut classement au niveau continental et international, suivie du Cuba (2393 points), qui reste à la 3e place, a précisé pour sa part la Fédération tunisienne de Baseball et Softball (FTBS), en se réjouissant de cette nouvelle performance.

Y. N.