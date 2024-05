Tunisie : Appel à la libération de Houssem Hajlaoui

Des activistes de la société civile, associations et journalistes ont appelé à la libération de l’activiste et ancien journaliste pour Nawaat, Houssem Hajlaoui.

Houssem Hajlaoui a fait l’objet d’un mandat de dépôt sur la base de ses publications sur les réseaux sociaux et son procès a été fixé au 23 mai 2024, ont-il précisé en dénonçant un harcèlement et une violation de ses droits, ayant été auditionné sans la présence de ses avocats.

De son côté, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a indiqué, dans un communiqué publié ce vendredi 17 mai 2024, que cette arrestation survient « dans une répression qui ne fait qu’augmenter en Tunisie et dans la continuité des poursuites judiciaires contre les opposants »

« Face à cette énième arrestation visant réduire le champs de la liberté d’expression, le CRLDHT Condamne avec fermeté l’arrestation de Houssem Hajlaoui, exige sa libération ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et d’opinions, et réaffirme son soutien à tous les activistes et militants arrêtés pour des propos tenus sur les réseaux sociaux et demande au pouvoir d’arrêter les poursuites judiciaires contre ses opposants », lit-on encore dans le communiqué.

Le CRLDHT a également appelé « les organisations nationales et internationales ainsi que les forces démocratiques à s’unir face à la répression croissante en Tunisie »

Y. N.