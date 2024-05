La liberté des médias en Tunisie s’érode

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2024, des journalistes tunisiens parlent de l’érosion de la liberté de la presse dans le pays. Mais si la situation de la presse tunisienne peut paraître désastreuse, elle n’est pas désespérée pour autant.

Stratton Marsh *

La Tunisie se rendra aux urnes pour sa première élection présidentielle depuis que le président Kaïs Saïed a mené un «auto-coup d’État» en 2021, dissolvant le Parlement du pays et réécrivant la constitution.

Les organisations de défense des droits de l’homme et les groupes de réflexion politiques ont exprimé des doutes quant à la liberté et à l’équité des prochaines élections, alors que l’administration Saïed a réprimé les médias indépendants et interdit aux observateurs internationaux d’exercer une surveillance.

D’éminents candidats de l’opposition ont été condamnés à la prison, tout comme des journalistes, ce qui a incité l’Union européenne (UE) à exprimer ses inquiétudes quant à leur capacité à couvrir librement les élections. Ce mois-ci, le gouvernement a arrêté cinq journalistes. Deux ont depuis été libérés, tandis que trois sont toujours en prison au 15 mai pour diffusion de fausses informations basées sur des publications sur les réseaux sociaux ou des articles critiques à l’égard du gouvernement.

Fin décembre, les autorités tunisiennes ont arrêté le journaliste d’Al Jazeera Samir Sassi et le commentateur de la radio indépendante Zied El-Heni. Bien que les autorités n’aient porté aucune plainte contre Sassi, El-Heni a été accusé «d’insulte autrui sur les réseaux sociaux» lors d’une émission de radio dans laquelle il critiquait le ministre du Commerce du pays, Kalthoum Ben Rejeb.

Ces arrestations font suite à de multiples détentions de journalistes par les autorités tunisiennes en 2023, dont celle de Noureddine Boutar, le directeur de Mosaïque FM, une radio indépendante fréquemment critique à l’égard du président Saïed.

À la veille de l’élection présidentielle de 2024, j’ai parlé avec plusieurs journalistes tunisiens de l’érosion de la liberté de la presse dans le pays.

Recul de la liberté de la presse en Tunisie

La Tunisie est considérée comme le seul pays dont la révolution du Printemps arabe a conduit à un transfert pacifique du pouvoir et à une transition vers la démocratie. En 2014, les Tunisiens ont approuvé une nouvelle constitution, et plus tard cette année-là, puis en 2019, le pays a organisé des élections démocratiques libres et équitables.

L’un des résultats de la révolution de 2011 a été une liberté de la presse retrouvée grâce à l’épanouissement des médias indépendants. «Nous étions le premier pays arabe en termes de liberté de la presse et de liberté d’expression», a déclaré Abdelkrim Hizaoui, fondateur et directeur du Centre de développement des médias en Tunisie. Hizaoui a fondé le Media Development Center en 2014 pour soutenir les médias tunisiens au lendemain du Printemps arabe.

Bahija Belmabrouk, rédactrice en chef à l’agence de presse Tap, travaille dans le journalisme depuis plus de 20 ans. Elle se souvient de la période qui a suivi la révolution tunisienne comme d’une époque où les journalistes jouissaient de leur liberté. «Après le Printemps arabe, nous avons eu l’espace nécessaire pour dire ce que nous voulions, quand nous le voulions. Nous pourrions critiquer n’importe qui, n’importe où», a déclaré Belmabrouk.

En 2019, l’outsider sans expérience politique Kaïs Saïed a bouleversé cette liberté. Candidat conservateur indépendant de tout parti politique, Saïed a remporté l’élection présidentielle et, deux ans plus tard, il a proclamé l’état d’exception limogeant le Premier ministre, gelant le Parlement et assumant l’ensemble du pouvoir exécutif.

Depuis 2021, la liberté de la presse en Tunisie s’est effondrée, passant de la 72e place au Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2019 à la 118e en 2024. «Aujourd’hui, la situation devient très mauvaise, très rapidement», a déclaré Hizaoui. Qui ajoute : «En Tunisie, nous sommes dirigés par un seul homme.»

Lois répressives, peur et autocensure

Les lois promulguées pour faire taire les journalistes ont servi à étouffer leur indépendance.

Au moins 20 personnes ont été arrêtées ou inculpées en vertu d’une loi sur la cybercriminalité de 2022, le décret-loi 54, qui interdit vaguement la diffusion de «fausses nouvelles, rumeurs, documents faux ou falsifiés […] dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui, ou porter atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale ou semer la terreur parmi la population.»

Le flou du libellé de la loi a permis au gouvernement Saïed d’arrêter des opposants politiques, des journalistes et des membres du pouvoir judiciaire. Parmi les personnes inculpées en vertu du décret-loi 54 figure Nizar Bahloul, rédacteur en chef du média tunisien Business News, qui a été arrêté pour diffusion de fausses informations en novembre 2022 après avoir publié un article critiquant la Première ministre Najla Bouden.

«Tous les journalistes ont désormais peur d’être punis et mis en prison», a déclaré Hizaoui. «Désormais, dans les médias publics, vous ne lirez, ne verrez ou n’entendrez aucun contenu critiquant le président ou le gouvernement. Nous avons encore du contenu critique dans les médias privés, dans les journaux, mais plus dans les médias publics.»

Les journalistes ont également fait l’objet de représailles pour avoir critiqué la politique gouvernementale. En avril 2023, Belmabrouk a publié un article sur les ONG critiquant la politique tunisienne à l’égard des immigrés sans papiers, après le discours du président Saïed de février 2023 ordonnant aux autorités de prendre des mesures urgentes pour lutter contre la migration irrégulière. Après la publication de l’article, Belmabrouk a déclaré qu’il lui avait été interdit de publier son travail pendant six mois. «Nous n’avons pas le droit de critiquer les choix stratégiques que le gouvernement a faits. Nous ne pouvons pas critiquer le président ou le Premier ministre», a déclaré Belmabrouk.

Alors que les journalistes sont devenus la cible de l’administration Saïed, beaucoup s’autocensurent pour éviter de critiquer le gouvernement.

«Il existe de nombreux cas de journalistes qui ont aujourd’hui peur de travailler car il existe un véritable climat de peur installé par les autorités tunisiennes à l’encontre des journalistes», a déclaré Florianne Heine, directrice régionale Afrique du Nord de Reporters sans frontières. «Malheureusement, il existe une véritable campagne ciblant les journalistes indépendants et ceux qui osent donner des informations librement et de manière indépendante.»

En route pour les élections de 2024

La situation de la liberté de la presse tunisienne peut paraître désastreuse, mais elle n’est pas désespérée, a rassuré Hizaoui. «Nous ne pouvons pas revenir à la situation de l’époque de la dictature [avant la révolution de 2011]. Nous ne pouvons pas revenir en arrière parce que les gens ont désormais acquis cette liberté», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous devons rester engagés et continuer à faire pression sur les médias et leurs propriétaires.»

En janvier, les principaux médias tunisiens ont publié une déclaration du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) reconnaissant que la liberté de la presse dans le pays est en crise. La déclaration articulait également un certain nombre d’exigences, notamment que le gouvernement cesse d’utiliser le décret-loi 54 et d’autres lois pour «persécuter, intimider et emprisonner les journalistes».

«Les journalistes tunisiens sont courageux et ils en ont fait l’expérience avant 2011. Ils sont conscients qu’ils sont les plus grands garants de la liberté de la presse et de la liberté d’expression en Tunisie avec leur syndicat et leur société civile et ils mènent un combat acharné pour respect de la liberté de la presse», a déclaré Florianne Heine. «Ils ne peuvent que gagner», conclut-il.

Source : International Journalists’ Network.

* Journaliste stagiaire au Centre international pour les journalistes (ICFJ).