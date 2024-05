Protéger la chéchia tunisienne des contrefaçons

La chéchia tunisienne, couvre-chef emblématique du patrimoine tunisien, est éligible à l’appellation d’origine contrôlée (AOC), a indiqué samedi 18 mai 2024 le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, à l’ouverture de la deuxième Fête de la chéchia à El Battane, gouvernorat de la Manouba.

Un produit bénéficiant de l’AOC reflète un lien intime entre sa production et le territoire spécifique dans lequel il est élaboré, le tout reconnu et défendu par des hommes qualifiés et dotés d’un haut niveau de savoir-faire.

Le ministère du Tourisme, à travers l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat), cherche à labelliser au total une soixantaine de produits artisanaux, en collaboration avec l’Institut national de normalisation et de propriété industrielle (Innorpi), a-t-il ajouté, soulignant que le la poterie de Sejnane avait déjà obtenu ce statut en 2023.

La priorité sera désormais donnée à l’inscription du savoir-faire ancestral de la chéchia sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, a-t-il affirmé, soulignant que son département s’efforce également à protéger ce produit contre la contrefaçon.

Lors d’une visite à l’usine de foulage d’El Battane, le ministre a annoncé le lancement d’une campagne anti-contrefaçon à partir du mois de juin dans les souks et les circuits touristiques, en collaboration avec le ministère du Commerce.

