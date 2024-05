Inauguration du service Fret Ro-Ro de la CTN à destination du port de Salerne

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 22 mai 2024, l’inauguration de son nouveau service fret Ro-Ro à destination du port de Salerne en Italie.

Ce service dédié au transport des semi-remorques, ensembles routiers, divers véhicules, conteneurs et conventionnel sera assuré pendant son démarrage avec une seule fréquence hebdomadaire et offrira aux clients de la CTN une nouvelle alternative d’acheminer leurs marchandises à destination de l’Italie via le port de La Goulette.

La rotation hebdomadaire sera comme suit :

Départ du port de La Goulette samedi à 18h;

Arrivée au port de Livourne lundi à 6h;

Arrivée au port de Salerne mardi à 6h;

Arrivée au port de Rades jeudi à 6h.

Cette nouvelle ligne vient dans le cadre de la diversification des services offerts par la CTN à ses clients et ouvrira une nouvelle perspective aux exportateurs et importateurs tunisiens pour développer leurs activités sur le marché tuniso-italien.

C’est une nouvelle page que vient d’amorcer la CTN dans sa stratégie de leadership dans le bassin méditerranéen.

