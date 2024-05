Le Maghreb des Livres rend hommage à Abdelwaheb Meddeb

La 30e édition du Maghreb des Livres se tiendra les samedi 1er et dimanche 2 juin 2024, dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris (3 rue de Lobau, Paris 4e). Les lettres marocaines y seront à l’honneur.

Le public parisien pourra y retrouver des milliers d’ouvrages (romans, essais, BD, beaux livres, édités en France ou au Maghreb) vendus par les libraires partenaires autour de la grande librairie centrale, de la librairie jeunesse et de la librairie «langue arabe».

Une centaine d’auteur(e)s y seront présents en dédicace. Le public pourra assister à des cafés littéraires et à une trentaine d’entretiens avec des auteurs, menés par des journalistes littéraires

Une quinzaine de débats seront organisés autour des thèmes les plus divers concernant la France, le Maghreb, la Méditerranée, les savoirs, la culture et le vivre ensemble.

Entrée libre Parmi les auteurs tunisiens présents à ce salon, on pourrait citer Azza Filali (Comar d’or 2024 pour son roman « Malentendues »), Saber Mansouri, Walid Amri et Hédia Khadar.

Un hommage sera aussi rendu à Abdelwahab Meddeb, avec la participation de Hamadi Redissi, Benjamin Stora et Maati Kabbal (modérateur), en présence de Amina et Hinde, l’épouse et la fille de l’écrivain tunisien décédé le 6 novembre 2014.