Le joueur de tennis tunisien Mohamed Aziz Dougaz affronte, ce soir, l’Espagnol Daniel Rincón dans le cadre du 2e tour des qualifications du tournoi de Roland-Garros.

Aziz Dougaz (227e), a remporté son premier match hier, mardi 21 mai 2024, et a éliminé le Français Kyrian Jacquet, et ce, en trois sets (6-7, 7-5, 7-5) à l’issue d’une rencontre qui a duré plus de 2h30.

Face à Daniel Rincón, Aziz Dougaz va chercher, ce soir, une place au 3e tour des qualifications de Roland-Garros.

Y. N.