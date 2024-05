Etude : ‘‘Les nouvelles politiques du secteur informel en Tunisie’’

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) vient de publier une étude sur le thème ‘‘De la rue à la mer : Les nouvelles politiques du secteur informel en Tunisie’’.

Cette étude réalisée par Soufiane Jaballah examine la politique tunisienne nouvellement mise en place après le 25 juillet 2021, date de la proclamation de l’état d’exception par le président de la république Kaïs Saïed, en mettant l’accent sur son approche centrée sur la sécurité envers l’économie de rue et la migration informelle.

Cette analyse sociologique met en évidence une orientation résolument sécuritaire qui marque un tournant important dans la gestion de ces phénomènes sociaux et économiques cruciaux qui affectent de grands segments de la population tunisienne.

«La prise du pouvoir par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, a initié une période de profonde transformation politique en Tunisie. L’approche adoptée par le nouveau régime vers l’économie informelle de rue et l’économie informelle et la migration se caractérise par des efforts visant à éradiquer plutôt qu’à réguler ou intégrer ces activités dans l’économie formelle», lit-on dans l’étude. Qui ajoute : «Cette politique radicale fait partie d’un ‘‘partenariat stratégique’’ avec l’Union européenne, signé le 16 juillet 2023, qui vise principalement à lutter contre la migration irrégulière et à fournir soutien économique à la Tunisie dans un contexte de graves difficultés économiques.»

Soufiane Jaballah est sociologue. Il a été chercheur à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), et enquêteur pour International Alert et Cawtar. Il a réalisé plusieurs enquêtes sur des thématiques liées à l’immigration, l’économie frontalière et l’employabilité des jeunes diplômés chômeurs.

Lien pour lire l’étude.