Tunisie : le parlement approuve trois accords de prêts relatifs au projet Elmed

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté mercredi 22 mao 2024 en séance plénière trois projets de loi approuvant trois accords de prêts accordés par la Berd, la Bird et la KfW à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) pour financer le projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie Elmed et le développement du secteur des énergies renouvelables.

Le premier projet de loi, approuvant un accord de garantie signé le 20 décembre 2023 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) pour l’octroi d’un prêt de 45 millions d’euros à la Steg pour contribuer au financement de l’interconnexion électrique Tunisie-Italie et le développement du système d’énergies renouvelables, a été adopté par 105 voix pour, 11 contre et 8 abstentions.

Le prêt financera un câble électrique sous-marin à haute tension à courant continu (HVDC) d’une capacité de 600 MW et d’une longueur de 200 km entre la Tunisie et l’Italie.

Le deuxième projet de loi approuvant un accord de garantie signé le 13 décembre 2023 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) prévoit l’octroi d’un prêt de 20 millions de dollars du Fonds vert pour le climat à la Steg pour contribuer au financement du projet Elmed. Il a été adopté par 107 voix pour, 13 contre et 7 abstentions.

Le troisième projet de loi approuvant un accord de garantie signé le 22 décembre 2023 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour le développement (KfW) concerne un prêt de 35 millions d’euros accordé à la Steg pour contribuer au financement du même projet. Il a été adopté par 105 voix pour, 14 contre et 7 abstentions.

D’un coût total de près de 1 014 millions d’euros, financé par des subventions et des prêts du côté tunisien (Steg) et du côté italien (Terna, gestionnaire du réseau italien de transport d’électricité), le projet Elmed s’inscrit dans le cadre du plan de développement socio-économique de 2023/2025 et s’inscrit dans la stratégie énergétique nationale 2050.

Il contribuera à accroître la capacité d’échange d’électricité entre la Tunisie et l’Europe, au bénéfice des ménages tunisiens en réduisant le coût des factures d’électricité. Cela créera également de nouvelles opportunités pour les entreprises tunisiennes dans le secteur des énergies renouvelables.

À court terme, le projet Elmed renforcera la sécurité énergétique de la Tunisie, réduira son déficit énergétique et l’aidera à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

A terme, le projet permettra à la Tunisie de devenir un fournisseur d’électricité de l’Italie et de renforcer sa position sur le marché euro-méditerranéen de l’électricité.