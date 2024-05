L’Italie autorise le projet Elmed d’interconnexion électrique avec la Tunisie

Le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique a autorisé, par décret daté du 10 mai 2024, le projet Elmed d’interconnexion électrique entre l’Italie et la Tunisie, qui sera réalisé par Terna, l’opérateur du réseau électrique italien, et la Steg, l’opérateur du réseau tunisien.

Il s’agit de la première connexion électrique en courant continu entre l’Europe et l’Afrique. Cette liaison de câble sous-marin de 600 MW fera 220 km de long avec une profondeur maximale de 800 mètres dans le canal de Sicile, pour un investissement total de 850 millions d’euros dont 307 alloués par la Commission européenne à travers le Fonds pour l’interconnexion en Europe (Cef). C’est la première fois que des fonds sont alloués à une infrastructure créée conjointement par un État membre de l’UE et un État tiers.

Infrastructure stratégique pour le système électrique italien

L’interconnexion électrique Italie-Tunisie fait partie du Plan Mattei et constitue un projet stratégique pour le système électrique italien, en ligne avec les objectifs du Plan national intégré énergie et climat (Pniec). Le pont électrique vise à améliorer l’intégration des marchés énergétiques de l’UE et des pays d’Afrique du Nord, en encourageant le développement de sources renouvelables et en améliorant la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

«L’autorisation de la nouvelle interconnexion entre l’Italie et la Tunisie, en plus d’être une étape importante dans les ambitieux objectifs de transition énergétique fixés au Pniec, permettra au pays, en raison de sa position géographique stratégique, de renforcer son rôle de hub électrique en Europe et dans la région méditerranéenne, devenant ainsi protagoniste au niveau international», a déclaré le ministre italien Gilberto Pichetto Fratin.

Augmenter le niveau d’indépendance énergétique

«Les réseaux interconnectés et technologiquement avancés constituent la base d’un système électrique sûr et durable. Elmed est l’un des projets les plus importants du plan d’affaires 2024-2028 de Terna, et l’autorisation obtenue du ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique [italien] est une étape importante vers sa réalisation. Une fois opérationnels, les travaux apporteront une contribution significative sur la voie de la décarbonisation du système», a déclaré, de son côté, Joséphine de Foggia, directrice générale et directrice générale de Terna. Et d’ajouter : «En ce sens, les interconnexions représentent un outil nécessaire pour augmenter le niveau d’indépendance énergétique de notre pays et pour diversifier les sources d’approvisionnement énergétique de l’Afrique. Elles représentent aujourd’hui une terre d’opportunités : les investissements, les infrastructures et le transfert de compétences sont les facteurs clés pour des collaborations solides et durables».

«L’autorisation définitive de la nouvelle ligne électrique qui reliera l’Italie et la Tunisie est un grand résultat dans le processus de transition énergétique qui place notre pays à l’avant-garde. Un objectif pour lequel la Sicile a joué un rôle de premier plan et qui représente une grande opportunité stratégique face aux nouveaux défis qui voient l’Europe et l’Afrique de plus en plus liées», a commenté le président de la Région Sicilienne, Renato Schifani. «Grâce à sa situation géographique et à ses caractéristiques environnementales, l’île est en effet candidate pour devenir un important pôle énergétique national, avec des répercussions notables en termes de développement économique», a-t-il ajouté.