Le Tunisia Investment Forum se tiendra les 12 et 13 juin 2024 à Tunis

Une mission promotionnelle de la 21e édition du Tunisia Investment Forum (TIF) a été organisée du 8 au 15 mai 2024, auprès des décideurs et investisseurs européens, à Munich, Madrid, Bruxelles, Paris, Lyon et Rome.

Conduite par la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sebai, la délégation comprenait le DG de Foreign Investment Agency (Fipa-Tunisia), Jalel Tebib. Elle a permis de : 1- mettre l’accent sur les principales réformes de la Tunisie visant à renforcer le climat d’affaires et d’investissement et à améliorer la compétitivité du pays au sein de son environnement régional et international; 2- passer en revue les avantages compétitifs et les opportunités disponibles de la Tunisie dans l’objectif de hisser le pays au rang de destination stratégique et favorable à l’investissement et au partenariat; 3- favoriser des échanges francs et sincères où l’accent est mis sur les possibilités de consolider les liens entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues dans les pays concernés; 4- présenter le programme de la 21e édition du TIF, qui se tiendra les 12 et 13 juin 2024 à Tunis, et ses principales manifestations.

La 21e édition du TIF se tiendra les 12 et 13 juin 2024 à Tunis sur le thème : « Tunisia, where soustainability meets opportunity » (« La Tunisie, où la durabilité rencontre les opportunités »), une manière de mettre en avant l’idée que la Tunisie est une terre d’investissements durables.

Des séances de travail ont été tenues dans les différentes villes visitées avec des responsables de nombreuses sociétés opérant dans divers secteurs, dont l’électronique, les composants automobiles, le numérique et la logistique. La ministre a appelé les responsables des sociétés à prendre part au TIF et à s’informer sur les opportunités réelles que présente la Tunisie.

Ont contribué à l’organisation des rencontres dans les pays concernés par cette mission promotionnelle les missions diplomatiques et les équipes des ambassades de Tunisie en Allemagne, en Espagne, à Bruxelles, en France, en Italie et les consulats généraux de Tunisie à Munich et à Lyon, les institutions sectorielles et d’appui ainsi que les chambres de commerce et leurs membres : Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce, Chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise, Chambre de commerce France Tunisie, Medef Internationale, Caisse des dépôts italienne, Confindustria Assafrica, Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, IFC-Banque mondiale.

Ont participé aussi de hauts responsables, des acteurs institutionnels et économiques, des organismes d’appui, des entreprises et des startups, des membres d’associations et des diasporas dans les pays visités. Les échanges ont été ouverts et constructifs, et l’accueil chaleureux.

