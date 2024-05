Finale de la Ligue des champions : L’Espérance de Tunis s’incline face à Al-Ahly

Au Stade olympique du Caire, en finale retour de la Ligue des champions, l’Espérance sportive de Tunis s’est inclinée (0-1), ce samedi 25 mai 2024, face à Al Ahly qui a remporté le 12e titre de champions d’Afrique de son histoire.

L’unique but de la rencontre a été enregistré dès la 4e minute par … le milieu de terrain Roger Aholou contre son camp et les quelques occasions des deux côtés n’auront pas abouti, toutefois Al Ahly a bien géré son avance et a concrétisé sa victoire.

Le match aller au Stade Hamadi Agrebi de Radès, s’était soldé par un nul (0-0), et le but chanceux pour le compte d’Al-Ahly, ce jour, aura empêché l’Espérance de Tunis de décrocher sa cinquième étoile africaine.

Y. N.