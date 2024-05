Le journaliste palestinien Wael Dahdouh bientôt à Tunis

Le journaliste palestinien Wael Dahdouh a annoncé qu’il effectuera prochainement une visite en Tunisie dans le cadre du programme «Ambassadeurs d’Al-Jazeera». La visite est organisée en coopération avec l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt).

Wael Dahdouh est considéré comme une icône de la presse et de l’information à Gaza, en Palestine et dans le monde arabe. Dans son combat pour porter la voix des Palestiniens des territoires occupés par Israël, notamment à Gaza, il a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son fils, journaliste lui aussi, et son petit-fils, dans des bombardements israéliens. Il a été grièvement blessé lui-même à Khan Younis, ce qui a nécessité son transfert à Doha, au Qatar, pour être soigné.

L’épouse Wael Dahdouh a trouvé la mort dans un raid aérien israélien, le 25 octobre dernier, au sud de Gaza. Sont également mort dans le même raid aérien, son fils âgé de 15 ans, sa fille de 7 ans et son petit-fils en bas âge.

Son fils aîné, Hamza, journaliste lui aussi, a trouvé la mort dans un bombardement israélien qui a ciblé la voiture à bord de laquelle il se trouvait avec plusieurs de ses collègues, le 7 janvier dernier.

Wael Dahdouh a une expérience incomparable – et dans son cas tragique – de l’exercice du métier de journaliste dans une zone dangereuse. Cette expérience mérite d’être partagée et connue du grand public. D’où l’intérêt de son témoignage.

I. B. (avec IFM).