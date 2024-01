Wael El-Dahdouh, le témoin intrépide du génocide des Palestiniens

Au cœur des décombres de Gaza, là où les échos des explosions résonnent bien au-delà des frontières, se tient un homme exceptionnel : Wael El-Dahdouh. Ce journaliste intrépide, actuellement en soins à Doha, au Qatar, incarne l’esprit indomptable de ceux qui dédient leur vie à la recherche de la vérité, même au péril de la leur vie. (Illustration : Wael Dahdouh, pleure son fils tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nusseirat, dans le sud de la bande de Gaza, jeudi 26 octobre 2023).

Par Khémaïs Gharbi *

Wael El-Dahdouh, le correspondant d’Al-Jazeera à Gaza, qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son fils Hamza, journaliste lui aussi, et a été blessé lui-même dans les bombardements israéliens, est bien plus qu’un journaliste. Il est le témoin avisé de l’atroce guerre qui consume Gaza depuis plus de 100 jours. Son regard personnel sur ces événements de destruction et de génocide offre une perspective unique et éclairée, transcendant les statistiques pour révéler l’humanité derrière les horreurs.

Dans le tumulte des conflits, Wael El-Dahdouh n’a pas seulement rapporté les faits; il a résisté aux menaces, défiant les forces qui cherchaient à étouffer la voix de la vérité. Les ennemis ont ciblé sa famille, sa femme, son fils, et ses parents, dans une tentative cruelle de le faire taire. Mais Wael El-Dahdouh est devenu le porte-étendard de la résilience, sa vie entrelacée avec celle de Gaza.

Des millions de téléspectateurs à travers le monde arabe et au-delà ont suivi ses reportages en direct, vivant les drames personnels de ses pertes, mais aussi les drames collectifs de tout un peuple.

Wael El-Dahdouh est bien plus qu’un journaliste; il est un symbole, une source d’inspiration qui rappelle le pouvoir de la vérité dans les heures les plus sombres.

Mais ce témoignage ne se limite pas au journaliste palestinien. Il s’étend à tous les journalistes intrépides qui, comme lui, parcourent les zones de guerre, confrontant le danger pour apporter la lumière sur des réalités souvent ignorées. Ces hommes et femmes courageux, armés de caméras et de stylos, sont les héros méconnus qui risquent tout pour documenter sur l’injustice et éveiller les consciences.

La profession de reporter de guerre est l’une des plus périlleuses qui soient. Elle exige une bravoure incommensurable, une résilience indomptable et un engagement inébranlable envers la vérité. Ces journalistes se tiennent au front des conflits armés, défiant l’obscurité pour révéler la réalité au monde. Leurs plumes deviennent des armes contre l’ignorance, leurs objectifs des boucliers contre l’indifférence.

Il est impératif que nous reconnaissions ces héros modernes, qu’il s’agisse de Wael El-Dahdouh à Gaza ou de chaque journaliste qui brave les balles pour partager des récits trop souvent étouffés. Leur travail transcende les lignes de front et les barrières linguistiques et culturelles, pour nous rappeler notre humanité commune.

Aujourd’hui, alors que Wael El-Dahdouh récupère à Doha, nous devons veiller à ce que sa vie soit préservée. Il est non seulement le témoin irremplaçable de ce qui s’est passé et se passe à Gaza, mais aussi le représentant de tous les journalistes qui mettent leur vie en danger pour faire entendre la vérité.

Les chaînes d’information, en tant que voix majeures dans le paysage médiatique, sont appelées à protéger non seulement Wael mais tous les journalistes qui portent la vérité comme étendard. Ces hommes et femmes méritent une reconnaissance mondiale, une protection inébranlable et une gratitude infinie pour leur sacrifice quotidien dans l’ombre des conflits.

En préservant la vie de Wael El-Dahdouh, nous préservons également la flamme de la vérité. L’histoire en a besoin comme un témoin crucial, et il aidera le Tribunal pénal international pour partager son témoignage, non seulement pour la Palestine mais pour l’ensemble de l’humanité.

Que cette reconnaissance s’étende à tous les journalistes de guerre, ces sentinelles de la vérité au cœur des ténèbres.

* Traducteur et écrivain.