Profil : Samir Aouni, de l’informatique à l’huile d’olive bio   

Samir Aouni, Tunisien originaire de Sidi Ali Ben Aoun, gouvernorat de Sidi Bouzid, est propriétaire d’une marque d’huile d’olive qui a remporté trois médailles d’or en 2024 en participant à neuf concours dédiés à ce produit.

En 2023, son produit a déjà remporté huit médailles d’or en huit compétitions, notamment au Japon, en Turquie, en Suisse, en Arabie Saoudite et en Allemagne.

Ingénieur informaticien, Aouni est un pur produit des écoles publiques tunisiennes. En 2011, il décide de créer une entreprise agroalimentaire baptisée Chebla pour les huiles alimentaires.

«J’ai décidé de rester en Tunisie et de démarrer mon propre projet dans le secteur de l’huile d’olive. La production d’huile d’olive était le métier de mes ancêtres et j’en suis très passionné. C’est aussi un défi pour moi de créer une entreprise de production d’huile d’olive qui exporte la totalité de sa production», déclare-t-il.

Revenant sur son expérience, Samir Aouni affirme avoir adopté «une stratégie de niche ou une stratégie de marché spécialisée basée sur trois axes : les matières premières, les équipements de transformation et, enfin, les chaînes de valeur».

La stratégie de marché spécialisée permet d’analyser les besoins du marché en utilisant les technologies modernes pour changer les modes de consommation et de distribution, explique-t-il à l’agence de presse Tap.

Tirer le meilleur parti de ce qu’on a

«Notre stratégie actuelle est de mieux faire connaître le produit, dans le but d’atteindre une couverture régionale, nationale puis internationale. Pour y parvenir, nous participons à des expositions et à des concours internationaux pour faire connaître et promouvoir notre produit, en vue de l’exporter ultérieurement», dit-il.

Le jeune informaticien souligne la nécessité d’une production excédentaire et de la création de chaînes de valeur.

Son entreprise, Chebla, possède trois huileries et dépend de la production de la ferme ainsi que d’autres zones voisines telles que Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa.

«Dans notre ferme, nous cultivons toutes sortes de plantes, tant nationales qu’internationales, et nous employons six salariés permanents et principalement des saisonniers», explique-t-il. «Grâce à notre discipline et à notre engagement envers un produit de qualité, nous sommes devenus l’une des entreprises les plus importantes du secteur de l’huile d’olive biologique en Tunisie», s’est-il félicité.

A partir de 2023, l’entreprise a commencé à créer ses chaînes de valeur, «une étape nécessaire avant de conquérir les marchés d’exportation prévus pour la prochaine saison, 2024-2025… Cela ne sera possible qu’en créant une entreprise entièrement centrée sur exportations», explique-t-il.

Pour atteindre cet objectif, «nous devons garantir une production excédentaire, et c’est ce que nous essayons actuellement d’atteindre», conclut-il.

D’après Tap.