La Tunisie, bientôt site de production de l’hydrogène vert vers l’Europe  

La Tunisie a signé lundi un protocole d’accord (MoU) avec les groupes français TotalEnergies et autrichien Verbund pour mettre en œuvre un projet de production d’hydrogène vert (H2V) en Tunisie et de l’exporter vers l’Europe par pipeline.

Ce projet vise dans sa 1ère phase à produire 200 000 tonnes de H2V par an, et à créer quelque 5 000 mégawatts d’énergie renouvelable et 2 000 mégawatts de technologie d’électrolyse.

La capacité de production devrait atteindre 1 million de tonnes/an, avec la création de 25 gigawatts d’énergie renouvelable, pour un coût d’investissement d’environ 6 milliards € (environ 19,8 milliards de dinars) pour la 1ère phase et 40 milliards € (132 milliards de dinars) pour la phase finale d’ici 2050.

Ce MoU s’inscrit dans le cadre de l’activation de la stratégie nationale de développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés, lancée en octobre 2023, a déclaré le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la transition énergétique Wael Chouchane. La Tunisie vise à produire 8,3 millions de tonnes de H2V d’ici 2050 et à générer quelque 430 000 emplois. Sa position stratégique proche de l’Europe l’aidera à jouer un rôle important dans la stimulation de la production et de l’exportation du H2V, a-t-il souligné.

Quant au financement du projet, Chouchane a précisé que les investisseurs sont français et autrichiens, avec la possibilité d’inclure des financements internationaux de plusieurs autres parties.

La phase finale vise à produire 1 million de tonnes de H2V/an, et à créer environ 25 000 mégawatts d’énergie renouvelable et environ 10 000 mégawatts d’électrolyse.

Le responsable a en outre indiqué que la 1ère phase de ce protocole comprend le lancement des études techniques du projet, dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.

A cet égard, il a indiqué que des études avaient identifié un site pour la production de H2V. Des visites seront effectuées sur un certain nombre de sites, en attendant un accord avec le gouvernement sur le site à sélectionner, a-t-il ajouté. La Tunisie sera le principal site au monde de production d’hydrogène vert par Total Energies, a-t-il souligné.

Compte tenu de l’intérêt manifesté par certains groupes internationaux à investir en Tunisie dans la production d’hydrogène vert, le secrétaire d’État a annoncé que des accords similaires seront prochainement signés avec des entreprises internationales.

Un projet pionnier dans le monde

De son côté, le directeur général du Gaz, des Renouvelables et de l’Energie (GRP) de TotalEnergies, Stéphane Michel, a déclaré que la signature de ce MoU aidera les groupes français et autrichiens à figurer parmi les fondateurs et pionniers du projet de production de H2V en Tunisie et à travers le monde, dans le cadre d’un partenariat dynamique avec la Tunisie.

Michel a en outre souligné l’importance de ce projet en termes de taille et d’exportation via des pipelines, qui sont presque la seule technologie pour transporter l’hydrogène vers les pays de l’Union européenne (UE).

Total Energies s’est engagé dans une nouvelle phase basée sur le développement de nombreux projets d’énergies propres et renouvelables, dont la production d’hydrogène vert dans le cadre d’une transition énergétique, a-t-il ajouté, en soulignant la situation stratégique de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables (solaire et éolienne), ainsi que sa proximité avec un marché de consommation majeur en Europe. La Tunisie représente, en effet, un emplacement idéal dans le monde pour la production réussie d’hydrogène vert et son exportation vers l’Europe, a-t-il déclaré.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a présenté les projets énergétiques que la Tunisie met en œuvre pour exporter de l’énergie vers l’Europe à partir du gazoduc entre l’Algérie et l’Italie, passant par la Tunisie, depuis les années 80.

La Tunisie a été le premier pays du sud de la Méditerranée à signer un accord de partenariat avec l’UE, a-t-elle indiqué, soulignant le choix de la Tunisie d’ouvrir et d’internaliser ses entreprises industrielles.

Selon elle, la signature de ce MoU aidera le pays à devenir pionnier dans ce type de projets innovants et concrétisera la complémentarité entre le nord et le sud de la Méditerranée.

Le protocole d’accord a été signé par Chiboub, Michel et le directeur général de Verbund Green Hydrogen GmbH Franz Helm.

D’après Tap.