L’Algérie va fournir l’Allemagne en hydrogène vert via la Tunisie, l’Italie et l’Autriche  

L’Algérie est engagée dans des discussions avec l’Allemagne pour s’imposer comme un fournisseur majeur d’hydrogène vert pour la plus grande économie d’Europe, rapporte-t-on, citant un communiqué du ministère de l’Economie à Berlin, publié lors de réunions entre responsables allemands et algériens. (Illustration: Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock en juin 2023.)

L’objectif est de répondre jusqu’à 10% de la demande européenne en hydrogène vert, à l’instar du projet de gazoduc H2Med reliant l’Espagne et le Portugal.

Les discussions entre Berlin et Alger porteront sur la conversion et l’extension des gazoducs existants, qui passeront par la Tunisie, l’Italie et l’Autriche, pour fournir à terme de l’hydrogène vert au sud de l’Allemagne, a indiqué le ministère sans fournir de calendrier précis.

L’Allemagne, qui a récemment abandonné ses centrales nucléaires, s’appuie sur le charbon et le gaz pour son secteur industriel gourmand en énergie, et l’hydrogène vert est considéré comme un élément crucial dans la transition vers des sources d’énergie plus propres.

Suite à la réduction des approvisionnements en gaz par la Russie à la suite de la guerre en Ukraine, l’Algérie est apparue comme une solution aux pénuries de gaz en Europe, l’Italie et l’Espagne ayant déjà accepté d’augmenter leurs importations en provenance de ce pays d’Afrique du Nord.

L’opérateur de réseau espagnol, Enagás, envisage des volumes potentiels en provenance d’Afrique du Nord dans les années 2030, a déclaré la semaine dernière son PDG Arturo Gonzalo Aizpiri cité par Bloomberg News la semaine dernière.

Cela fait partie de la planification de l’hydrogène du pays jusqu’en 2040, visant à connecter la zone industrielle proche du détroit de Gibraltar au réseau de gazoducs.

La conception inclut une capacité supplémentaire pour les volumes futurs, et si la demande arrive à maturité plus tôt que prévu, cette connexion pourrait avoir lieu plus tôt, a déclaré Aizpiri.

L’hydrogène vert est reconnu par l’Union européenne comme une ressource clé pour la décarbonisation des industries comme le raffinage et les engrais.

Malgré son potentiel, le marché mondial de l’hydrogène vert reste relativement restreint en raison de ses coûts de production plus élevés que ceux de l’hydrogène «gris» plus couramment utilisé, issu de combustibles fossiles.

L’Allemagne est sur le point de devenir le plus grand importateur d’hydrogène d’Europe, avec 70% de l’hydrogène propre provenant de l’étranger d’ici la fin de la décennie. Le pays a déjà présenté des plans pour un réseau d’hydrogène et accélère le développement des infrastructures pour atteindre cet objectif.