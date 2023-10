Dialogue sur la stratégie nationale de l’hydrogène vert en Tunisie

Le dialogue sur la Stratégie nationale de l’hydrogène vert, organisé par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), s’est tenu à Tunis le 4 octobre 2023.

Ce dialogue, qui s’est déroulé en présence des représentant.e.s du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des universitaires, est une approche participative et collaborative autour de cette technologie énergétique révolutionnaire qu’est l’hydrogène vert.

L’hydrogène vert est un vecteur d’énergie propre produit à partir d’énergies renouvelables. Il est au cœur des discussions mondiales sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la transition vers une économie bas-carbone.

La Tunisie, avec son potentiel solaire abondant et son emplacement stratégique, est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. Elle est en train de travailler sur le développement d’une stratégie nationale autour de l’hydrogène vert afin de saisir l’opportunité pour un développement économique et industriel pouvant réduire les importations de pétrole et ses produits dérivés, améliorant ainsi la balance commerciale et favorisant la création d’emplois.

Cet atelier de dialogue pionnier a servi de plateforme pour des discussions substantielles et la mise en commun des connaissances entre les parties prenantes.

Les participants ont eu l’opportunité d’échanger des idées, de partager des expertises et de discuter des possibilités et des défis associés à la création d’une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert.

Ce dialogue se concentre sur les éléments clés suivants :

Atouts de la Tunisie pour le développement de l’hydrogène vert: présenter le potentiel de la Tunisie pour le développement de l’hydrogène vert.

Visions, cibles et scénarios de développement de l’hydrogène vert: explorer la vision commune de la Tunisie pour l’hydrogène vert, en mettant l’accent sur les objectifs à court et à long terme, ainsi que sur les scénarios de développement, avec un focus sur les opportunités économiques et environnementales.

Principaux piliers et phasage de la stratégie: la stratégie sera basée sur quatre piliers : production d’hydrogène vert, développement de l’infrastructure, promotion de l’utilisation dans divers secteurs industriels, et innovation. Le dialogue définira également les étapes clés de mise en œuvre.

Les points forts de l’atelier de dialogue :

1. Une approche inclusive : la participation active de représentant.e.s du secteur public, du secteur privé, des universitaires et de la société civile a permis une représentation complète des perspectives et des compétences essentielles pour façonner une stratégie nationale solide.

2. Échanges constructifs : les discussions ont porté sur une gamme de sujets, notamment les opportunités économiques, la recherche et le développement, les infrastructures, les questions environnementales et la sensibilisation du public, entre autres.

3. Engagement envers le développement durable : les participants ont unanimement exprimé leur engagement envers une stratégie nationale de l’hydrogène vert qui contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la création d’emplois et à la croissance d’une économie décarbonisée.

Belhassen Chiboub, le directeur générale de l’électricité et la transition énergétique au Mime, a déclaré : «Cet atelier de dialogue a été une étape cruciale dans notre parcours vers une économie plus propre et plus durable. La participation active de toutes les parties prenantes témoigne de l’engagement de la Tunisie à jouer un rôle de premier plan dans le secteur de l’hydrogène vert.»

Suite à cet atelier, le Mime continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour consolider les idées et les recommandations formulées au cours de cet événement. Les informations recueillies seront utilisées pour ajuster le document final de la Stratégie nationale de l’hydrogène vert en Tunisie.

Ce dialogue s’inscrit dans le cadre du projet «Hydrogène vert au service d’une croissance durable et d’une économie décarbonisée en Tunisie (H2Vert.TUN)», mandaté par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mis en œuvre par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (Mime) en étroite collaboration avec la GIZ.

Communiqué.