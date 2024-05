La Tunisie définit sa stratégie d’économie bleue

La feuille de route sur l’économie bleue et la stratégie «Littoral sans plastique» ont été élaborées, avec le soutien de la Banque mondiale (BM), pour répondre aux défis et priorités fixés par la Tunisie et les Nations Unies.

C’est ce qu’a déclaré la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, ajoutant que les deux reposent sur une économie génératrice de richesses et d’emplois garantissant l’équilibre environnemental et l’inclusion sociale des populations cibles.

Le ministre s’exprimait lundi 27 mai 2024 lors d’un atelier à Tunis consacré au «Lancement du document de synthèse de la feuille de route sur l’économie bleue et de la stratégie Littoral sans plastique».

Selon elle, l’objectif est de faire face à une triple crise environnementale déclenchée par le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.

La feuille de route opérationnelle définit 11 domaines d’investissement prioritaires, 31 objectifs à long terme et 35 actions prioritaires. Ces domaines couvrent principalement le tourisme (tourisme thermal, écotourisme…), la pêche et l’aquaculture, et la lutte contre la pollution plastique.

La mise en œuvre des actions prioritaires, a précisé le ministre, sera financée par le budget de l’Etat et la contribution du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, comme ce fut le cas pour le projet pilote de transition écologique de Kerkennah, ce qui faciliterait la mise en œuvre de la feuille de route pour l’économie bleue et de la stratégie susmentionnée.

Protection de l’espace maritime et côtier

La Tunisie s’est engagée depuis 2019/20, dans le cadre de la coopération avec la BM, à élaborer la stratégie de l’économie bleue qui s’articule autour de la protection de l’espace maritime et côtier en vue de favoriser une croissance économique durable, a déclaré le directeur général de l’environnement et de la qualité de vie au ministère de l’Environnement Hédi Chebili. Une approche participative a été adoptée impliquant tous les ministères, la société civile et le secteur privé, a-t-il ajouté. La stratégie devrait être mise en œuvre immédiatement par toutes les parties prenantes.

Alexandre Arrobbio, représentant résident de la BM en Tunisie, a déclaré que l’économie bleue présente un potentiel important pour le pays avec une contribution de 14% au PIB et 500 000 emplois, dont 13% pour le tourisme thermal.

Les deux stratégies aideront à investir dans le développement économique et la gestion des risques environnementaux, a-t-il déclaré. La banque est prête à accompagner la Tunisie qui avait déjà sollicité un appui technique.

La directrice de la qualité de vie au ministère de l’Environnement, Awatef Messai, a déclaré que la stratégie «Littoral sans plastique» a permis de définir cinq objectifs stratégiques, à savoir la gouvernance, le financement, la gestion des déchets plastiques, l’innovation, la recherche et la sensibilisation; ceci en complément des objectifs opérationnels. La stratégie, a-t-elle précisé, comprend 68 mesures et 34 projets, dont 17 prioritaires.

Les actions pilotes comprennent principalement la réduction de l’utilisation du plastique dans les hôtels, la pose de filets dans les cours d’eau pour minimiser le déplacement du plastique vers la mer, la suppression des décharges sauvages et le tri sélectif des déchets.

D’après Tap.