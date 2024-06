Charfia Road pour découvrir la pêche traditionnelle à Kerkennah

Le projet Charfia Road vise à créer un nouveau circuit touristique pour mettre en valeur la pêche Charfia de Kerkennah, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2020.

Ce projet, mis en œuvre par l’association Sfax Outdoor et plusieurs acteurs locaux, dans le cadre de la Route du patrimoine de l’Unesco, a pris fin lundi 3 juin 2024, a annoncé l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Il a été et a été une opportunité de développement économique et de renforcement des capacités. De nombreuses formations ont été organisées à l’intention des pêcheurs, des jeunes et des femmes de l’île sur les techniques de fabrication des nasses, la préservation des produits locaux et l’histoire de la pêche à la charfia.

Certains pêcheurs ont également reçu du matériel pour les aider à développer leurs activités, ainsi qu’un soutien au centre touristique de Kerkennah pour réaménager des bateaux pour des balades en mer, offrant ainsi aux visiteurs une expérience immersive.

Les agences de voyages ont été invitées à participer à un édutour exclusif, qui leur a permis de découvrir en profondeur le circuit et ses activités, renforçant ainsi leur engagement dans la promotion de cette destination authentique.

Cette initiative a été soutenue par le projet Promotion du tourisme durable, mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec le soutien de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre du son programme Tounes Wijhetouna (Tunisie, notre destination).

D’après Tap.