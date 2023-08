Histoire et technique de la pêche à la charfia à Kerkennah

Des pêcheurs, des femmes et des jeunes de l’île de Kerkennah ont reçu une formation sur la fabrication des filets utilisés dans la pêche à la charfia, une technique de pêche traditionnelle inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2020.

Ces formations, organisées par Sfax Outdoor Sports (SOS), association à but non lucratif dédiée à la promotion des sports de pleine nature, s’inscrivent dans le cadre de la promotion du patrimoine immatériel et de la mise en œuvre du projet Charfia Road à Kerkennah, a annoncé lundi 21 août 2023 l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en Tunisie.

La formation a également porté sur l’histoire de charfia et sa relation avec l’île de Kerkennah, et a permis de sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques de fabrication des nasses, activité transmise de génération en génération et utilisée pour la pêche locale.

Le projet Charfia Road fait partie de l’itinéraire du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), soutenu par le projet de promotion du tourisme durable, cofinancé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat avec le soutien de la GIZ Tunisie.

Les charfias sont des pièges fixes constitués de haies de feuilles de palmier qui sont enfoncées dans les sédiments de la mer dans une direction verticale vers le haut, de sorte qu’elles s’élèvent au-dessus de la surface et ne soient jamais recouvertes par l’eau des marées les plus hautes.

Traditionnellement, la charfia est installée et utilisée entre l’équinoxe d’automne et juin pour permettre à la faune marine de se régénérer. Chaque année, la reconstruction de cet équipement est liée à des pratiques sociales comme le partage d’un repas ou la prière.

Selon l’Unesco, la pêche à la charfia dans les îles Kerkennah est une technique de pêche traditionnelle et passive qui capitalise sur les conditions hydrographiques, les contours des fonds marins et les ressources naturelles en mer et sur terre.

Avec Tap.