Tunisie : «Nouvelle chance» pour 1000 jeunes en décrochage scolaire ou de formation

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, représenté par l’Agence nationale pour l’emploi et l’emploi indépendant (Aneti) et l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle (ATFP), a signé lundi 3 juin 2024 à Tunis deux accords de coopération avec l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) au profit de 1 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans en décrochage scolaire ou de formation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme «Nouvelle chance» initié par le ministère et lancé lundi avec la signature de l’accord, a déclaré à la presse Abdelkader Jammali, directeur de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et directeur par intérim de l’Aneti. Il s’exprimait en marge de la cérémonie de signature présidée par le ministre Lotfi Dhiab.

Le programme vise à améliorer l’employabilité et l’insertion des jeunes en les accompagnant et en les encadrant à tous les niveaux, a-t-il indiqué, notant que cette tranche d’âge bénéficiera d’une formation complémentaire car son âge ne lui permet pas de bénéficier d’autres mécanismes.

Au cours des deux prochaines semaines, les candidats seront invités à des entretiens individuels et classés en fonction de leurs compétences et de leur potentiel, a-t-il précisé.

De son côté, le directeur général de l’ATFP, Marwan Ben Slimane, a indiqué à l’agence Tap que l’encadrement et la formation permettront de doter cette tranche d’âge de spécialistes sociaux et psychologiques pour réhabiliter leurs compétences et leur permettre de réussir dans la vie et de faire le bon choix.

De son côté, Zeinab Fourati, responsable de la branche tunisienne de l’IECD, a indiqué que l’expérience «Nouvelle chance» devrait être lancée à titre de projet pilote dans les gouvernorats de Sousse et Kairouan à travers la création de deux centres de formation à cet effet, après que les besoins de ces deux gouvernorats ont été identifiés à travers une étude réalisée par l’institut en 2020 et 2021.

Elle a ajouté que la formation durera trois ans à raison de 300 jeunes hommes et femmes par an, précisant que les jeunes formés choisiront soit d’obtenir une opportunité d’emploi, une formation professionnelle ou de démarrer un projet.

D’après Tap.