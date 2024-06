Exposition : Le monde des merveilles de Hamda Saïdi

La Galerie Alexandre Roubtzoff organise une exposition personnelle de l’artiste dessinateur, graveur et peintre tunisien Hamda Saïdi. Intitulée ‘‘Le monde des merveilles’’, l’exposition se tiendra du 8 au 29 juin 2024.

‘‘Le monde des merveilles’’ invite les amateurs d’art à plonger dans un univers où le réel côtoie l’imaginaire, créant une harmonie fascinante entre des mondes divergents.

Les œuvres de Saidi, variées et dynamiques, se présentent comme des fragments d’un monde où les règles habituelles de la perception sont bousculées.

Hamda Saidi explore à travers ses œuvres une vision unique du monde. En utilisant des accessoires du quotidien comme des cordes et des pinces à linge, il construit des scènes fantastiques où le haut et le bas se confondent, et où le regard est invité à suivre une logique de composition plutôt qu’une logique de représentation réaliste. Son travail est un jeu visuel, une peinture instinctive et libre.

Les créations de Saidi peuplent des univers où des êtres hybrides et des animaux fantastiques coexistent. Des poissons et des poules aux couleurs vives, des cerfs étranges, et des personnages humains dans des situations insolites. Tout dans ses œuvres suggère une magie et une étrangeté séduisantes. Les danseuses de ballet, les clowns et les personnages vêtus de manière extravagante deviennent des tableaux vivants, des portraits aux expressions souvent songeuses et mélancoliques, plongés dans des états de rêverie.

Les scènes minimalistes qu’il compose rappellent des mises en scène théâtrales où chaque élément, chaque figure, joue un rôle précis dans la composition globale. L’artiste semble jouer avec des fils invisibles, dansant avec ses créations, en équilibre sur une corde raide au-dessus d’un monde où les références visuelles s’entremêlent sans cesse. À chaque regard, une nouvelle perspective se dévoile, appelant à une exploration plus profonde.

Né 1979 à Kébili, dans le sud-ouest de la Tunisie, Hamda Saïdi est diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Nabeul avec une maîtrise en 2004, spécialité gravure, et un master en 2006 en arts plastiques. Il détient également un doctorat en sciences et techniques des arts de l’école des beaux-arts de Tunis depuis 2017. Actuellement maître assistant à l’Institut supérieur des arts et métiers de Gabes, il est un plasticien prolifique, participant à de nombreuses expositions de groupe et manifestations artistiques. Ses œuvres variées incluent collages, dessins, peintures et techniques mixtes.

La Galerie Alexandre Roubtzoff, sise au 12 rue Imam Abou Hanifa, La Marsa, dans la banlieue nord-est de Tunis, est ouverte de 10h à 13h et de 17h à 20h, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.