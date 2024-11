Le Marathon Comar de Tunis-Carthage : au cœur du sport et de l’environnement

La 37e édition du très attendu Marathon Comar de Tunis-Carthage se tiendra le dimanche 1er décembre 2024. Cet événement est plus qu’une simple course, c’est désormais un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport, mais aussi pour les citoyens engagés dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage est aujourd’hui le plus grand évènement sportif outdoor, réunissant chaque année des milliers de coureurs, amateurs comme professionnels. Depuis ses débuts, cet événement populaire en Tunisie s’est forgé une réputation d’excellence sur le plan sportif et de l’engagement citoyen et environnemental.

Cette année encore, il s’inscrit dans une démarche de responsabilité citoyenne, en mettant l’accent sur deux axes majeurs : le sport pour tous et la préservation de l’environnement.

À travers ces engagements, les organisateurs entendent promouvoir des valeurs fortes de respect, de partage et de sensibilisation aux enjeux écologiques.

Engagement citoyen pour le sport

Le Marathon de Tunis-Carthage est bien plus qu’une course; c’est un véritable mouvement citoyen. Il incarne la volonté de promouvoir la pratique sportive accessible à tous, quel que soit l’âge, le sexe ou le niveau de condition physique.

Des épreuves adaptées sont ainsi prévues, allant du marathon classique aux parcours plus courts pour les débutants et les familles, afin d’encourager une large participation. Le but est d’inciter les Tunisiens à adopter un mode de vie sain et actif, tout en favorisant l’inclusion sociale.

Reconnaissance internationale

Le Marathon de Tunis-Carthage est considéré depuis plusieurs années comme le championnat de Tunisie du Marathon et développe un engouement de plus en plus fort pour cette discipline.

Outre cette reconnaissance nationale, l’événement a atteint une telle excellence qu’il a réussi à obtenir le label de la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) depuis 2019 et est aujourd’hui planifié dans le calendrier international de l’AIMS.

Courir pour l’environnement

Outre la promotion du sport, le Marathon Comar de Tunis-Carthage se distingue par son engagement environnemental et se donne pour mission aussi de réduire son empreinte carbone, dont les organisateurs dont un point d’honneur.

Cette année, ces derniers ont également prévu des actions de reforestation en collaboration avec l’association Tounes CleanUp. Pour chaque dinar collecté à travers les inscriptions au Marathon Comar, un arbre sera planté dans des zones déforestées de Tunisie.

Ce geste symbolique souligne l’engagement du marathon à contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité locale.

Un impact durable

Au fil des années, le Marathon Comar de Tunis-Carthage est devenu un acteur clé dans la promotion du développement durable en Tunisie. Il ne s’agit pas seulement de courir, mais de courir pour une cause, avec une vision à long terme qui s’ancre dans les principes de responsabilité sociale et environnementale.

En combinant sport, solidarité et respect de l’environnement, cette 37e édition promet d’être un véritable succès, tant sur le plan sportif que citoyen. C’est une invitation pour chacun à s’engager, à son niveau, pour un avenir plus sain et plus vert, tout en prenant part à un événement sportif, festif et mobilisateur.

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage 2024 se prépare à offrir une expérience inoubliable, où chaque foulée comptera pour l’avenir de la planète.

Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le site web marathon.

Pour retirer vos dossards :

• Bureau d’inscription au siège de la Comar, Avenue Habib Bourguiba Tunis du 18 au 29 novembre 2024 (jours ouvrables) de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 (les bureaux sont fermés le dimanche et les jours fériés).

• Bureaux d’inscriptions des magasins Décathlon : La Marsa, Tunis City, Azur City, Mall Of Sousse et Mall Of Sfax à partir du 25 novembre 2024.

Dernier délai pour les inscriptions et la remise des dossards : le 29 novembre 2024.