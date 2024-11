Conférence à Tunis sur les «écologies plurielles pour une transition des organisations»

Le Laboratoire interdisciplinaire de gestion université-entreprise (Ligue – Iscae, Université de la Manouba) fête son 25e anniversaire, organise la 8e édition de sa conférence internationale portant sur les «écologies plurielles pour une transition des organisations», les 28, 29 et 30 novembre 2024 à Tunis.

La conférence internationale (LIC’24), comme les précédentes, se penchera sur les transformations profondes et l’intégration des transitions inclusives, circulaires et technologiques.

Les experts et universitaires réfléchiront sur les possibilités de perspectives alternatives et en rupture avec le paradigme néolibéral dominant qui fait l’objet de nombreuses critiques. L’objectif étant de réfléchir à des modèles alternatifs dans le cadre d’une approche transdisciplinaire et remettre en cause les discours moralisateurs et stériles sur le développement durable, afin d’initier des pistes de réflexions porteuses et pragmatiques.

Du récit comptable au récit de développement durable

La conférence LIC’24 espère donner la voie aux recherches, dans un contexte tunisien, africain et international, qui s’inscrivent dans la poursuite des réflexions sur plusieurs thématiques telles que : la transition organisationnelle dans un pluralisme des écologies; la transition efficiente et rapide grâce à l’intelligence artificielle (IA); la transition du marché et le marketing centré sur la valeur vie; la transition de l’entreprise; la transition du récit comptable au récit de développement durable; la transition dans les financements et les valeurs de l’information sur la durabilité.

Plus de 250 chercheurs (dont 8 éminents conférenciers internationaux invités), professionnels et représentants de la société civile sont attendus, ainsi que des éditeurs de revues et d’ouvrages collectifs scientifiques qui ont fait confiance à l’équipe du Ligue et à ses partenaires en acceptant de dédier des numéros spéciaux de revues figurant dans des classements reconnus à l’échelle internationale et des ouvrages collectifs d’éditeurs de renommée internationale.

Il est à rappeler que le laboratoire Ligue a été fondé en 1999 et qu’il est le premier et le plus ancien laboratoire en sciences de gestion en Tunisie. Il dispose d’une longue tradition de recherche intégrant toutes les dimensions de la gestion et ancrée dans la réalité du contexte socio-économique tunisien. Composé de plus de 150 membres répartis en 5 équipes de recherche, le Ligue est fédérateur de compétences venant des différentes disciplines comme la finance, la comptabilité, le marketing, le management, la gestion des ressources humaines et de plusieurs institutions universitaires dont l’Iscae Manouba, l’ESCT Manouba ou encore l’Ihec Carthage, l’Essec de Tunis et TBS Tunis.

Ponts entre l’université et le monde socio-économique

Cette 8e édition de la conférence est une autre occasion pour le Ligue d’ériger des ponts entre l’université et le monde socio-économique pour une réflexion commune autour d’une problématique pertinente susceptible de donner lieu à une action collective tangible co-construite entre le monde de la recherche et les entreprises.

Cette 8e édition de la conférence LIGUE est organisée en collaboration avec le Centre de recherche Business to Business Marketing de l’Académie de Marketing, l’Université de Bournemouth (Royaume Uni), TBS Education (Barcelona), Accounting Audit and Control lab (Spain) et l’Association pour la Promotion de l’Innovation et de la Qualité (Apiq). D’autres associations et organisations soutiennent aussi le laboratoire Ligue, comme l’Association tunisienne de comptabilité, l’Association Alumni Iscae, WicMic, Impressive, l’Association Zone Verte, etc.