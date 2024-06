Football : la Tunisie jouera ce soir à huis clos contre la Namibie

L’équipe de Tunisie de football a achevé sa préparation pour son match de qualification pour la prochaine Coupe du monde de football contre la Namibie, ce dimanche 9 juin 2024 à partir de 17 heures (heure tunisienne), en Afrique du Sud.

L’équipe de Tunisie a axé sa préparation sur les aspects tactique et mental. Elle a également travaillé les balles arrêtées défensives et offensives, et la rapidité des transitions offensives, afin d’améliorer son jeu d’attaque dont l’indigence a été constatée au cours des derniers matches, aussi bien officiels qu’amicaux.

Les coéquipiers de Yassine Meriah seront privés de deux éléments ayant été blessés lors du précédent match à Radès contre la Guinée équatoriale (1-0), vendredi dernier, Aissa Laïdouni et Sayfallah Ltaief. Leurs camarades Haythem Jouini et Ghailene Chaalali pourraient avantageusement les remplacer en donnant à l’équipe une allure plus créative en attaque.

Conformément à un communiqué publié samedi par la Fédération namibienne de football, le match sera joué à huis-clos. Ce qui sera à l’avantage de l’équipe de Tunisie qui est censée jouer en déplacement.

Les Aigles de Carthage ont une occasion pour prendre leur revanche de cette même équipe qui les a battus (0-1) lors de leur premier match de groupe à la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire au début de cette année.

Dernier détail : la Tunisie jouera avec un maillot rouge, et la Namibie en blanc.

Pour espérer gagner leur qualification dès aujourd’hui, les protégés de Montassar Louhichi doivent jouer prudemment, mais sans sacrifier au jeu défensif, latéral et stérile. Ils doivent faire preuve aussi d’esprit offensif en allant chercher l’adversaire dans sa zone. Et pourquoi pas marquer des buts et gagner. D’autant qu’elle en a les moyens.

Classement du groupe H avant les matches d’aujourd’hui : Tunisie 9 pts, Namibie 7 pts, Malawi 6 pts, Libéria 3 pts, Guinée Equatoriale 0 pt, Sao Tomé-et-Principe 0 pts.

I. B.