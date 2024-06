Cent Tunisiens bénéficieront d’un programme de formation au travail en Italie

La fondation AVSI People for Devlopment a signé à Tunis, mardi 11 juin 2024, une convention de partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) et l’Agence tunisienne de formation professionnelle (ATFP), sous l’égide du ministère du Travail et de la Formation professionnelle.

Cet accord permettra de lancer des projets spécifiques pour la formation des citoyens tunisiens et leur placement professionnel dans des entreprises en Italie, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Avsi elle-même l’a fait savoir dans un communiqué, en parlant d’un projet pilote pour 100 bénéficiaires déjà prêt, et qui peut démarrer dès maintenant, avec un objectif multiple : répondre à la demande des entreprises italiennes en main d’œuvre spécialisée, en lançant des cours de formation professionnelle tunisienne de qualité et accompagner des travailleurs ainsi formés pour leur placement dans des entreprises italiennes partenaires du projet.

«Le projet, qui vise en effet à lutter contre les formes d’émigration irrégulière, sera développé en 3 phases : sélection des bénéficiaires avec les partenaires tunisiens; formation civique, linguistique et professionnelle en Tunisie; demande d’autorisation, délivrance du visa d’entrée, arrivée et accompagnement dans l’insertion en Italie», lit-on dans le communiqué.

Les spécialisations actuellement envisagées se situent dans les domaines de la maintenance industrielle, de la soudure et de la menuiserie, et le stage se déroulera dans le cadre d’un accord-cadre signé avec Gi Group qui fait interface avec les entreprises intéressées par cette possibilité.

La signature de l’accord s’est déroulée en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Lofti Dhiab, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, du directeur par intérim de l’Aneti, Abdelkader Jammali, et du directeur de l’ATFP, Marouane Ben Slimane.

Avsi était représentée par son secrétaire général, Giampaolo Silvestri, et de son responsable en Tunisie, Emanuele Gobbi Frattini.

D’après Ansa.