La Tunisie espère attirer des mégaprojets européens

Le gouvernement veille à la mise en œuvre d’un ensemble de réformes visant à stimuler l’investissement, a déclaré le ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sebai.

La ministre, qui parlait mercredi 12 juin 2024, à l’ouverture de la 21e édition du Tunisian Investment Forum (TIF), organisé à Tunis en partenariat avec l’Union européenne (UE), a ajouté qu’un nouveau portail pour les investisseurs, en cours d’élaboration, constitue une avancée pour accélérer l’afflux des investissements et fournir des solutions aux défis posés aux investisseurs .

On aurait souhaité voir la ministre annoncer la mise en route dudit portail à l’ouverture de la TIF, question d’être assuré que ce projet ne rejoindra pas certains autres, souvent annoncés à cor et à cri et qui se perdent ensuite dans la cohue des annonces sans lendemain.

L’économie tunisienne dispose d’un potentiel important pour accueillir des mégaprojets, a aussi déclaré la ministre, et on ne peut que lui donner raison, mais on attend de voir ce type de mégaprojets voir le jour en grand nombre pour relancer l’investissement et la création de richesses et d’emplois, afin que notre pays sorte de la récession où il se morfond depuis 2011.

Le projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, qui sera cofinancé par l’UE, fait partie de ces mégaprojets qui pourraient changer le visage de la Tunisie, mais on aimerait en voir annoncés et mis en route beaucoup d’autres de même importance.

S’adressant aux diplomates européens, avec à leur tête l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, ainsi qu’aux représentants d’entreprises européennes présents au forum, la ministre a affirmé que la Tunisie cherche à consolider son partenariat stratégique avec l’UE et à promouvoir ses relations avec ses différents pays membres dans le cadre d’une approche globale, ajoutant que la 21e édition du TIF constitue une opportunité pour élargir le champ de la coopération avec les pays du nord de la Méditerranée. La forte présence d’hommes d’affaires européens en Tunisie est la meilleure preuve de la confiance mutuelle entre les deux parties, a souligné Mme Ouerghi.

Tout en rappelant que «la Tunisie, comme plusieurs pays à travers le monde, est confrontée à des défis exacerbés par le changement climatique et les perturbations économiques, la ministre a souligné que le gouvernement travaille à mettre en œuvre une vision cohérente pour la consolidation de l’économie nationale, de son intégration dans les chaînes de valeurs mondiales ainsi que des performances des entreprises.

