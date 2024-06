Tunisie : Les entreprises lauréates des TIF Awards 2024  

Les TIF Awards 2024 ont été décernés, mercredi 12 juin 2024, à dix entreprises étrangères et tunisiennes opérant en Tunisie, à l’ouverture de la 21e édition du Tunisia Investment Forum (TIF 2024).

Ces prix, décernés par l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa), sont les suivants :

– Le Prix de l’Innovation et du Transfert technologique décerné au fabricant de produits paramédicaux allemand Sartorius Stedim Bioprocess;

– Le Prix de la Responsabilité sociale des entreprises décerné à la société belge spécialisée dans la fabrication de produits textiles Demco Textile Tunisia;

– L’Economic Trailblazer Award décerné au fabricant américain de cartes électroniques Visteon Electronics Tunisia;

– Le Prix d’Excellence internationale décerné au spécialiste tunisien des faisceaux de câbles Coficab Tunisie;

– Le Prix de l’Investissement inclusif décerné au fabricant suédois de volants et de ceintures de sécurité pour voitures Autoliv Tunisia;

– Le Prix de l’Impact environnemental décerné au producteur espagnol de tomates-cerises et de fraises Sanlucar Tunisia Agricultural;

– Le Green Supply Chain Award décerné au producteur néerlandais de tomates-cerises à La Joie de Hicha;

– Le Welcoming Award décerné à la société française spécialisée dans la production de gélatine biologique à partir d’algues naturelles Selt Marine Colloids;

– Le Prix Diaspora Startup of the Year décerné aux fondateurs tunisiens résidant en Allemagne : Wajdi Darmoul et Helmi Jouini, représentant de la société spécialisée dans le développement de logiciels et de systèmes embarqués Elco Solutions;

– Le Prix Diaspora Sustainability Impact Award décerné au fabricant de produits en caoutchouc et en plastique Plymouth Tunisie, qui propose des solutions innovantes pour la route et la construction.