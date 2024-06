L’Initiative Team Europe pour soutenir les réformes en Tunisie

L’Union européenne (UE) a officiellement lancé mercredi soir l’«Initiative Team Europe sur l’investissement en Tunisie» en soutien au programme national de réforme de la Tunisie, dans le cadre de la 21e édition de Tunisian Investment Forum (TIF 2024).

Présentée par l’ambassadeur Cornaro, cette initiative vise à stimuler les investissements publics et privés qui créent des emplois, favorisent le développement local, le changement environnemental et la diversification économique.

Les nouveaux projets majeurs de Team Europe incluent Elmed/Elmed+ dans le secteur de l’énergie, Medusa dans celui du numérique, le corridor Sfax/Kasserine dans les transports et la revitalisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans le secteur privé.

Ces nouveaux projets s’ajoutent aux plus de 120 autres en cours ou en préparation dans le cadre de l’initiative Team Europe, avec un volume financier estimé à plus de 10 milliards de dinars pour la période 2021-2027.

Team Europe mobilise le soutien au programme national de réforme de la Tunisie auprès de l’UE, cinq États membres de l’UE (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne), des agences techniques et financières et des banques multinationales, à savoir la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), autour d’un objectif commun fondé sur trois piliers.

Le premier pilier vise à améliorer le climat des affaires et le cadre général de l’investissement, notamment en soutenant l’accélération des réformes structurelles, mais aussi en améliorant la fourniture des services publics aux citoyens et aux opérateurs économiques et en renforçant le partenariat commercial entre la Tunisie et l’UE.

Le deuxième pilier consiste à améliorer l’infrastructure économique pour une économie résiliente et décarbonée, notamment grâce à une énergie durable et abordable pour les ménages et les entreprises et à un meilleur accès à une infrastructure numérique de qualité et abordable.

Le troisième pilier consiste à améliorer l’accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), notamment en favorisant l’inclusion financière, en trouvant des formes alternatives de financement ou en mobilisant des lignes de crédit pour l’entrepreneuriat inclusif, la création d’emplois décents et la valeur ajoutée locale, sans perdre de vue une assistance technique de qualité.

L’initiative Team Europe fait partie de la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise à mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une reprise mondiale durable.

Ces initiatives visent à renforcer la cohérence et la coordination du soutien combiné apporté par les membres de Team Europe afin de promouvoir des programmes susceptibles d’avoir un impact et de transformer les pays partenaires.

L’initiative Team Europe comprend un ensemble de projets que la Tunisie s’emploie à mettre en œuvre en coopération avec l’UE, a déclaré la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sebai, après la séance d’ouverture du TIF, ajoutant que celle-ci vise à mettre en œuvre des activités pour dynamiser l’économie nationale.

L’ambassadeur de l’UE, Marcus Cornaro, a déclaré, de son côté, que cette initiative comprend un paquet de financement et traduit une volonté de donner une impulsion a secteur privé.