SanLucar remporte le prix de l’impact environnemental en Tunisie

L’entreprise agroalimentaire espagnole SanLucar basée à Gabès, dans le sud-est de la Tunisie, a reçu le prix de l’impact environnemental 2024 décerné lors des TIF Awards 2024 décernés par l’Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs (Fipa).

SanLucar a été saluée pour ses efforts visant à minimiser l’impact environnemental de ses fermes de tomates et de petits fruits et pour sa contribution exceptionnelle à la croissance économique et au développement durable du pays.

Le prix a été remis par le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, à Walid Kalboussi, directeur pays de SanLucar pour la Tunisie, lors du Tunisia investment Forum (TIF), qui s’est tenu la semaine dernière à Tunis

SanLucar a ouvert sa première ferme tunisienne en 2008, la Cinquième Saison, située à El-Hamma, gouvernorat de Gabès, qui permet à l’entreprise de cultiver des tomates en hiver, en profitant des conditions de luminosité exceptionnelles du site, ainsi que du chauffage de l’eau géothermique de ses serres.

«Aujourd’hui, notre présence s’est étendue à El-Alia à Bizerte et Limaoua à Gabès, pour la production de fraises et de myrtilles», a indiqué Kalboussi.

SanLucar a indiqué que son développement en Tunisie «s’est accompagné d’un véritable souci de maîtriser son impact sur l’environnement à travers diverses mesures telles que la numérisation et l’application des nouvelles technologies pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles, notamment l’eau; mais, également, entre autres, la lutte biologique contre les ravageurs et l’utilisation de variétés durables adaptées aux conditions climatiques du pays.»

L’entreprise a également souligné l’impact positif qu’elle a eu sur la balance commerciale du pays en permettant à ses filiales tunisiennes de bénéficier à la fois du savoir-faire agronomique du groupe et de la marque SanLucar mondialement reconnue.

SanLucar mène également un certain nombre de projets sociaux en Tunisie, qui profitent à la fois aux communautés locales proches de ses fermes de production ainsi qu’aux salariés de l’entreprise et à leurs familles. Parmi ses nombreux projets, elle contribue à améliorer l’employabilité des jeunes Tunisiens en promouvant la formation professionnelle dans le secteur agricole.

Le Prix de l’impact environnemental rejoint d’autres prix que SanLucar a déjà reçus en Tunisie, tels que le Prix du progrès social, le Prix de l’investissement agricole en partenariat et le Prix Hannon pour son investissement responsable en Tunisie.