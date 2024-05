Visite tunisienne à la première région industrielle de France

Dans le cadre de la tournée européenne pour la promotion de la 21e édition du Tunisia Investment Forum (TIF), qui se tiendra mes 12 et 13 juin 2024 à Tunis, Feryel Ouerghi Sebai, ministre de l’Economie et de la Planification, a effectué le 14 mai 2024, une visite à Lyon pour rencontrer les institutions et les opérateurs économiques de la région Auvergne Rhône-Alpes (Aura).

Mme Ouerghi s’est entretenue avec Philippe Meunier, vice-président de la région Aura, chargé de la coopération internationale. Elle a présenté les réformes économiques afférentes au climat des affaires et à l’investissement en Tunisie et a mis en avant le potentiel énorme dont regorge la Tunisie dans les secteurs à haute valeur ajoutée et à contenu technologique. Cette entrevue a permis également de faire le point sur les opportunités de partenariat entre la Tunisie et la région Aura.

Madame la ministre a aussi participé à une conférence/débat à laquelle ont pris part de nombreux acteurs économiques de la région et des représentants de structures d’appui du secteur privé. Les échanges ont fourni une plateforme pour discuter des opportunités des affaires et de partenariat entre la Tunisie et la région Aura, notamment dans les secteurs de l’innovation et de la transition écologique. A l’occasion, Mme Ouerghi a encouragé les entreprises à assister au TIF pour découvrir de près les opportunités d’investissement que la Tunisie offre.

De surcroit, des visites de terrain à deux sites industriels de la région Aura ont été organisées par la Chambre de Commerce France Tunisie. Il s’agit de l’entreprise Plymouth Française, leader européen dans la transformation et le recyclage du caoutchouc et matières plastiques, et Serfim, groupe spécialiste des travaux publics, de l’aménagement du territoire durable et de l’environnement.

Notons que la région Aura dispose d’une base industrielle forte et diversifiée, caractérisée à la fois par des filières de pointe (électronique/numérique, énergie, biotechnologies) et par un fort ancrage de secteurs traditionnels (mécanique, plasturgie, chimie et textile) qui ont su s’adapter aux mutations pour conserver leur compétitivité. L’Auvergne Rhône-Alpes est la première région industrielle de France.

Etaient aussi présents à cette visite Nader Bousrih, consul général de Tunisie à Lyon, Jalel Tebib, directeur général de Fipa-Tunisia, Tarak Hosni, représentant de Fipa en France et Chawki Msolli, conseiller économique à l’ambassade de Tunisie en France.