Fethi Zouhair Nouri : «L’inflation en Tunisie est sous contrôle»

«La politique monétaire actuelle donnera de bons résultats et contribuera à atténuer l’inflation», a déclaré le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, sachant que, malgré les hausses successives du taux d’intérêt directeur, le taux d’inflation en Tunisie continue d’être relativement élevé (7,2% actuellement) et peu propice à l’investissement et l’économie en général.

Nouri, qui intervenait lors d’une table ronde sur le thème : «Accélérer les investissements étrangers en Tunisie : réformes et opportunités», organisée jeudi 13 juin 2024 en marge de la 21e édition du Tunisian Investment Forum (TIF 2024), a ajouté : «Notre politique monétaire a également contribué à réduire le déficit des comptes», affirmant que «la Tunisie vit actuellement une période de désinflation, son taux d’inflation étant passé de 10,4% en février 2023 à 7,2% en mai 2024».

La BCT, a ajouté Nouri, redouble d’efforts pour préserver la stabilité des prix et des taux de change dans le but d’améliorer la compétitivité des prix et d’aider à exporter des biens ou des services à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents.

«Lorsque nous stabilisons les taux de change et maîtrisons l’inflation, nous rendons notre économie plus compétitive, ce qui contribuera à stimuler l’investissement. L’ennemi numéro un de l’investissement est l’inflation; à ce titre, la BCT cherche à maintenir l’inflation à un niveau bas et stable afin de restaurer la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs», a-t-il encore déclaré. La Tunisie a besoin d’investissements pour restaurer la croissance économique et conserver sa main-d’œuvre qualifiée au pays, a-t-il ajouté.