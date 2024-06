FTF : Faouzi Benzarti sélectionneur de l’équipe nationale

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, vendredi 14 juin 2024, la nomination de Faouzi Benzarti en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Dans son communiqué, la Fédération a ajouté que Faouzi Benzarti sera assisté par l’adjoint Imed Ben Younes, et ce, à partir du 1er juillet 2024.

Faouzi Benzarti a entraîné plus de quatorze clubs en Tunisie et à l’étranger et deux équipes nationales (Tunisie et Libye) en plus de quarante ans de carrière d’entraîneur qui a débuté en 1977.

Y. N.