La stratégie économique de Saïed pour la Tunisie

Le président tunisien Kaïs Saïed semble construire une nouvelle stratégie économique. Alors qu’il avait auparavant exposé ses priorités à grands traits, comme la lutte contre la corruption et la défense de la souveraineté, il a récemment commencé à les détailler davantage, en adoptant une approche personnalisée qui semble tenter de contourner les structures corporatistes existantes. (Illustration : Visite de Kaïs Saïed à l’usine sidérurgique Al-Fouladh de Menzel Bourguiba en décembre 2023).

Fadil Aliriza

Comme les efforts de Saïed pour récupérer les avoirs volés dans le pays et à l’étranger n’ont jusqu’à présent pas porté leurs fruits, il s’est concentré sur la construction d’une architecture de politique économique dans des secteurs spécifiques : politique monétaire, politique industrielle et quelques premières mesures en matière de politique du travail et de politique agricole.

Politique monétaire

Jusqu’à présent, les évolutions les plus significatives ont concerné la politique monétaire. Le rejet explicite par Saïed d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI) assorti de conditions d’austérité en avril 2023 a été initialement entouré de confusion, d’autant plus qu’un responsable du FMI avait déclaré entretemps que le programme que le président tunisien rejetait était conçu par les autorités tunisiennes. Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie avait également affirmé dans ses communiqués de presse tout au long de 2022 et au début 2023 qu’un prêt du FMI était nécessaire – jusqu’à ce qu’il abandonne soudainement cette affirmation en mars 2023.

Aujourd’hui, un an plus tard, il semble que l’accord du FMI soit bel et bien hors de question et plus improbable que jamais. Au lieu de cela, le président semble avoir tenu sa promesse selon laquelle «l’alternative est de compter sur nous-mêmes», en partie en rendant effectivement obsolète – ​​quoique exceptionnellement pour le moment – ​​la loi sur l’indépendance de la Banque centrale de 2016. En vertu de cette loi, la BCT n’avait plus le droit d’accorder de prêts au Trésor, elle-même s’était vu refuser à l’époque la conditionnalité d’un prêt du FMI. Le 7 février 2024, le président Saïed a publié la loi 10 de 2024 exemptant «exceptionnellement» l’article 25 de la loi de 2016 sur la BCT. Cette exception a permis à la Banque centrale d’accorder un prêt sans intérêt de 7 milliards de dinars (2,25 milliards de dollars) sur 10 ans au Trésor. Cette injection ouvre de manière franche un nouvel espace pour les décisions économiques sans déférence envers les créanciers locaux ou internationaux et les restrictions de prêt souvent dictées par les marchés financiers internationaux, les institutions financières internationales et les agences de notation de crédit.

Alors que certains journalistes ont tiré la sonnette d’alarme sur une inflation potentielle liée à cette décision, les avertissements souvent cités de l’ancien chef de la Banque centrale, Marouane Abassi, concernant un nouveau scénario d’hyperinflation «vénézuélienne» remontent à 2021 et sont hors contexte. C’est d’autant plus vrai qu’une grande partie de l’inflation tunisienne, comme celle de nombreux pays du Sud, est généralement importée.

Autrement dit, la hausse du coût des biens est davantage due à la hausse des coûts des matériaux importés qu’à, par exemple, une hausse des salaires et des dépenses de consommation.

Alors que les nouveaux fonds de la Banque centrale sont destinés à financer le déficit budgétaire de l’État, les prêts en devises de la Tunisie semblent avoir été remboursés à partir de ses réserves de change. Ces réserves ont jusqu’à présent bien résisté aux chocs et maintenu leur taille relativement stable grâce à la stabilité des exportations et des envois de fonds [des Tunisiens à l’étranger, Ndlr]. L’agence de notation Fitch l’a récemment parlé de la «résilience des réserves internationales de la Tunisie, meilleure que prévu, malgré la disponibilité limitée de financements extérieurs ».

Politique industrielle

Même si le gouvernement tunisien a réussi jusqu’à présent à surmonter la crise du crédit sans prêt du FMI, le défi à long terme consiste à s’attaquer aux fondamentaux de l’économie. À cet égard, il semble que le président élabore une politique industrielle qui tente d’endiguer ou d’inverser la privatisation dans des industries stratégiques, dont beaucoup étaient auparavant rentables.

Une grande partie du secteur industriel tunisien est axée sur les exportations, dans des domaines tels que l’agro-industrie et les usines qui produisent des articles tels que des textiles, des câbles et des pièces détachées pour voitures et avions. Cependant, Saïed a plutôt concentré ses visites personnelles sur des industries stratégiques qui sont importantes pour la consommation intérieure et qui étaient auparavant alimentées en partie ou en totalité à partir de matières premières locales, notamment la seule usine sidérurgique de Tunisie, une usine laitière et de papier de Kasserine. Lors de ces visites, Saïed a souligné le potentiel de rétablissement à la fois d’une forme d’intégration verticale et de rentabilité, condition préalable à une réduction significative de la dépendance aux importations.

«L’État doit revenir à l’acier», a déclaré Saïed lors de sa récente visite à l’aciérie tunisienne, ajoutant que dans le passé, «tout était à vendre». «Nous voulons construire notre pays avec nos ressources, à travers nos choix… par nous-mêmes, et nous ne vendrons notre pays à personne», a déclaré Saïed, faisant écho à certains de ses discours politiques lorsqu’il invoque fréquemment la restauration de la souveraineté.

Dans les vidéos de ses visites dans les usines locales, Saïed semble réfléchir à haute voix aux facteurs qui ont provoqué ou menacé le défaut et la faillite des entreprises publiques, et spécule également sur la manière dont les processus juridiques et administratifs obscurs de la faillite ont été mis en œuvre, victimes de la corruption. Dans ces mesures, il cible des hommes d’affaires spécifiques, mais il exerce également des pressions sur les entreprises privées et les groupes d’intérêt comme l’Union tunisienne du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (Utica) – ce que les critiques du président ont qualifié de «diabolisation du secteur privé».

Politique du travail

Normalement, l’Utica et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont toutes deux joué leur rôle dans l’élaboration d’un mode de gouvernement corporatiste, mais le président semble tenter de les contourner. Plusieurs dirigeants de l’UGTT ont été arrêtés ces derniers mois, parfois relâchés après protestations et pressions des syndicalistes. La nouvelle pression exercée sur l’UGTT s’accompagne également du soutien du président à des initiatives visant à répondre aux revendications des travailleurs, sapant ainsi le rôle d’intermédiaire de l’UGTT.

Saïed a par exemple récemment réclamé la fin du système de sous-traitance et des contrats de travail à durée déterminée en réformant le code du travail. Le système de sous-traitance du travail dans l’industrie manufacturière tunisienne est actuellement mis en place pour permettre aux grandes marques multinationales de sous-traiter à des usines locales – ou plus récemment, dans un autre niveau de sous-traitance, à des ateliers clandestins domestiques – qui embauchent des travailleurs sur des contrats à durée déterminée continuellement renouvelés ou sans contrats dans des conditions extrêmement précaires. Ce problème a un impact particulier sur les travailleuses des secteurs comme le textile.

Normalement, dans le modèle corporatiste, ce serait l’UGTT plutôt que le président qui défendrait les droits de ces travailleurs. Mais le déclin du taux de syndicalisation dans le secteur manufacturier au cours des dernières décennies témoigne d’un vide structurel dans la capacité de l’UGTT à défendre le modèle corporatiste.

Il semble donc que le président intervienne pour se présenter comme la voix de la classe ouvrière à travers un modèle politique plus direct, ou ce que de nombreux critiques qualifieraient, souvent de manière péjorative, de «populisme».

Politique agricole

L’agriculture reste le secteur confronté aux problèmes les plus urgents et peut-être le plus difficile à résoudre politiquement. Bien que le président Saïed ait tenté de formuler une politique autour de l’agriculture, cette politique reste floue en termes de stratégie globale, de mise en œuvre et d’effet. Saïed a promu les «Entreprises communautaires» (EC), en particulier pour les travailleuses agricoles, et les a présentées comme une voie vers la souveraineté alimentaire et le développement local. Il s’agit d’une nouvelle catégorie d’entreprises que Saïed a introduite en mars 2022, s’appuyant apparemment sur le cadre de l’économie sociale et solidaire (ESS) mis en place dans une législation antérieure qui assouplissait les restrictions réglementaires autrefois punitives de l’État contre les structures coopératives atypiques. Le modèle de cette législation visait en partie à rendre compte du rôle pionnier de l’association Jemna dans le domaine des coopératives agricoles.

Cependant, certains analystes ont fait valoir que la principale différence entre la nouvelle loi CE et la loi ESS est que les CE ne jouissent pas d’une autonomie de gestion et sont donc susceptibles de ressembler au projet coopératif des années 1960 dirigé par Ahmed Ben Salah. Jusqu’à présent, certains travailleurs agricoles ont exprimé l’espoir que le nouveau système promu par Saïed produira des avantages matériels tangibles. Mais le potentiel des CE à résoudre des problèmes plus fondamentaux auxquels sont confrontés les travailleurs ruraux, sans parler des questions plus vastes de pouvoir et de justice dans des domaines tels que la propriété et l’utilisation de la terre, reste ambigu, comme l’ont déjà indiqué les premières études.

Si certaines des orientations économiques prises par le président Saïed peuvent paraître ponctuelles – ne découlant pas nécessairement d’une vision théorique clairement articulée – elles démentent néanmoins une longévité et une cohérence qui se conjuguent dans de nouvelles politiques cohérentes. Ceci est renforcé et facilité par la concentration du pouvoir au siège de la présidence opérée par Saïed au cours des trois dernières années. Pour l’instant, il est trop tôt pour évaluer le succès ou l’échec de ces politiques.

Traduit de l’anglais.

* Fondateur et rédacteur en chef de Meshkal.org, un site d’information indépendant en anglais et en arabe couvrant la Tunisie, et chercheur non-résident au sein du programme Afrique du Nord et Sahel de l’IEDM.

Source : Middle East Institute.