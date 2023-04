La Tunisie et les alternatives au FMI

L’intention apparente du président Kaïs Saïed de trouver une alternative à un bloc dominé par les États-Unis est peut paraître prématurée, en attendant qu’une alternative géopolitique soit consolidée, ou que la Chine n’en vienne à accélérer les tendances existantes.

Par Fadil Aliriza *

La déclaration du président Kaïs Saïed lors d’un discours le 6 avril affirmant rejeter les conditions, ou «diktats» comme il les appelait, qui accompagnent un éventuel prêt du Fonds monétaire international (FMI), a provoqué un débat. Les réactions au discours ainsi que les actions prises par les responsables tunisiens avant et après semblent contredire son intention, semant la confusion quant à savoir si l’accord est toujours en vigueur et pourquoi, si un président concentrant autant de pouvoirs rejette quelque chose, cela ne devient-il pas immédiatement effectif. Pendant ce temps, d’autres ont vu dans ce discours un signe – de mauvais augure pour certains et plein d’espoir pour d’autres – que la Tunisie envisage sérieusement la possibilité d’alternatives au financement du FMI ou même une réorientation géopolitique.

Un changement idéologique ?

Alors que Saïed avait initialement cultivé une «ambiguïté idéologique», ces derniers mois, il semble faire allusion à une réorientation géopolitique lui permettant de se passer du financement occidental, en recourant à ce que plusieurs analystes ont qualifié d’idéologie «anticoloniale».

Après les commentaires de Saïed sur le FMI, un journaliste lui a posé une question complémentaire sur l’alternative, et il a répondu : «Compter sur nous-mêmes». Cela suggère une certaine affinité idéologique avec ce que Max Ajl identifie comme la vision du «développement autocentré» d’une génération précédente de penseurs tunisiens comme Slaheddine Amami.

Jusqu’à présent, Saïed semble avoir largement limité ses outils pour poursuivre cette voie de développement à la réforme fiscale et à la récupération des fonds publics détournés, bien que les héritiers idéologiques d’Amami insistent sur la réforme agraire et la souveraineté alimentaire, tandis que l’Observatoire de l’économie tunisienne (OTE) appelle à l’allègement de la dette.

Au niveau rhétorique, Saïed a privilégié le discours sur la souveraineté tunisienne. Sur le plan économique, cette souveraineté est clairement menacée par une spirale de la dette. Selon une étude de Kristina Rehbein, le ratio de la dette au PIB de la Tunisie est d’environ 90% selon certaines estimations – bien au-dessus du seuil de 70% du FMI pour la viabilité de la dette – et la réforme budgétaire par le biais de l’austérité exigée par le FMI est incapable de le réduire.

Pour référence, lorsque la Tunisie s’est tournée vers le FMI pour un prêt pour la première fois en deux décennies en 2013, son ratio dette/PIB n’était que d’environ 44%, et c’est précisément la dette de la Tunisie accumulée envers le FMI et la Banque mondiale depuis le début de cette série de prêts en 2013 qui doit être remboursée par un nouveau prêt du FMI (et d’autres financements multilatéraux qui seront débloqués par le prêt), la dette envers les deux institutions financières internationales représentant plus de 40% du profil de la dette extérieure de la Tunisie, selon les chiffres officiels de septembre 2021.

Pour ou contre l’accord avec le FMI ?

Le discours du président du 6 avril indique une préférence politique apparemment en contradiction avec celle du prêt à la Tunisie. le directoire de la Banque centrale de Tunisie (BCT), qui en plus d’un an de communiqués de presse (jusqu’à une divergence notable en mars 2023) a constamment affirmé qu’il était urgent d’obtenir un financement du FMI. Les gouvernements européens, en particulier celui de l’Italie, qui a fait pression pour le prêt du FMI avec une verve croissante; et dernièrement l’Union européenne (UE) et les États-Unis, dont les principaux diplomates respectifs ont publiquement exhorté la Tunisie à signer le prêt. En outre, les trois grandes agences internationales de notation de crédit ont cité l’absence d’un prêt du

FMI comme le principal facteur à l’origine de la dégradation de la notation des obligations souveraines de la Tunisie ces derniers mois, et les mauvaises notations de crédit qui en résultent ont entravé les importations de produits de base indispensables comme le blé.

Mais il semble y avoir d’autres responsables ou institutions de l’État qui sont d’accord avec son apparent rejet du FMI. Un récent éditorial de l’agence de presse officielle Tap a semblé prendre le parti de Saïed tout en fustigeant la BCT et le ministère de l’Économie et de la Planification pour avoir soutenu l’accord avec le FMI. Mais même au sein de la BCT, il peut y avoir un changement en cours. Alors que les déclarations du conseil d’administration de la BCT avaient appelé pendant des mois à la signature urgente d’un accord avec le FMI, dans le communiqué publié suite à sa réunion du 22 mars 2023, la banque a ostensiblement omis d’appeler à un accord et a simplement souligné «la nécessité d’augmenter le financement extérieur requis» sans en préciser la source.

Le 8 avril, un politicien soutenant Saïed a affirmé que la Tunisie rejetterait le FMI et «rejoindrait les Brics», faisant référence au groupement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Bien que cette affirmation n’ait pas été authentifiée ou vérifiée, le 10 avril, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu à une question sur l’adhésion de la Tunisie en réitérant son soutien à «la promotion des discussions entre les membres des Brics sur le processus d’expansion des Brics», et le 11 avril, le sénateur Chris Murphy a suggéré que la Tunisie était en pourparlers avec la Chine pour un accord de financement par emprunt.

Brics : Tunisie vs France

Pour l’instant, le Brics Contingent Reserve Arrangement est réservé aux membres du Brics et ne fonctionne pas encore comme une alternative au FMI, malgré les spéculations selon lesquelles il pourrait potentiellement le faire.

Pendant ce temps, la soi-disant banque des Brics – la nouvelle banque de développement (NDP) – fonctionne davantage sur le modèle de la Banque mondiale que du FMI; l’Égypte, qui, comme la Tunisie, est également confrontée à des problèmes de viabilité de la dette après une décennie de prêts du FMI, est devenue le troisième pays non Brics à rejoindre le NPD en février.

Bien qu’il y ait des spéculations que la Chine est en pourparlers avec la Tunisie pour la renflouer sur une base bilatérale, cela survient juste après que la Chine a accueilli le président français Emmanuel Macron, un voyage qui a apparemment catalysé, ou du moins s’est terminé par, une déclaration de Macron appelant l’Europe à ne pas être un «vassal» des États-Unis dans un conflit potentiel avec la Chine.

Compte tenu de l’offre tunisienne de main-d’œuvre, de produits agricoles et de fabrication bon marché, il est probable que le gouvernement français ne serait pas satisfait si la Chine aidait la Tunisie à s’éloigner du financement occidental; si le choix stratégique de Pékin se résume à éloigner la Tunisie de l’Occident ou la France des États-Unis, la France semble de loin la plus importante cible. Il convient également de noter que quelques semaines seulement avant le discours de Saïed le 6 avril, l’ambassadeur de Chine en Tunisie aurait également exprimé son soutien à un accord avec le FMI.

Outre l’alternative Brics, il y a une fois de plus des rumeurs renouvelées d’un plan de sauvetage du Golfe facilité par l’Algérie, mais jusqu’à présent, le Golfe semble également avoir lié ses engagements de financement à un accord avec le FMI.

L’accord est-il mort ?

Après le discours du président, le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et le gouverneur de la BCT, Marouane Abbasi, étaient à Washington à la tête d’une délégation officielle lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Cela indiquait que la rhétorique de Saïed contre le FMI n’était pas nécessairement définitive, certains spéculant qu’il utilisait simplement un langage fort pour faire pression en vue d’obtenir de meilleures conditions pour un prêt du FMI, tandis que d’autres se demandaient si l’hostilité au FMI du président n’était pas partagée par ses propres fonctionnaires.

Pendant ce temps, Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a publié une déclaration affirmant que le FMI n’avait reçu aucune demande des autorités tunisiennes «pour reconsidérer le programme». Azour a également explicitement rejeté l’utilisation par Saïed du terme «diktats» pour caractériser le programme de prêt, ajoutant que «le Fonds n’a imposé aucun diktat… ce programme a été conçu par les autorités tunisiennes». En fait, parmi les autorités qui ont mis en œuvre certaines de ce que le FMI appelle les «actions préalables» du programme figurent le président Saïed lui-même : bien qu’il ait dénoncé dans son récent discours les réductions de subventions attendues par le FMI et les troubles qu’elles entraîneraient probablement – en particulier les émeutes meurtrières du pain en 1983-84 provoquées par la recommandation de la Banque mondiale et du FMI de réduire les subventions – la propre loi budgétaire de Saïed pour 2023 comprenait des réductions de subventions et d’autres mesures d’austérité qui sont considérées comme des conditions pour obtenir le prêt.

Ce qu’Azour n’a pas mentionné, c’est que, bien que même le FMI ait récemment commencé à critiquer les politiques d’austérité, seul un programme tunisien soi-disant «maison» qui s’aligne suffisamment sur les vues d’austérité encore dominantes au sein du FMI et qui exclut les mesures visant l’allègement de la dette débloquera le nouveau prêt. Certains ont prédit qu’en l’absence d’un accord avec le FMI ou d’un financement alternatif, la Tunisie est susceptible de faire défaut sur certains de ses remboursements de dette plus tard cette année ou au début de l’année prochaine; dans ce cas, il faudra encore un mécanisme pour trouver un autre financement et/ou travailler à un jubilé de la dette comme l’OTE l’a demandé, ce qui nécessitera une planification et une coordination intensives par les responsables tunisiens.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans son récent témoignage au Sénat que «le monde de l’après-guerre froide est terminé», reflétant une concurrence croissante entre les grandes puissances – bien que cette fois pas entre des systèmes économiques concurrents, mais au sein d’un monde capitaliste.

Pourtant, l’intention apparente de Saïed de trouver une alternative à un bloc dominé par les États-Unis peut être prématurée, avant qu’une alternative géopolitique naissante ne soit consolidée, ou avant que la Chine ne souhaite accélérer les tendances existantes.

Traduit de l’anglais.

* Fondateur et rédacteur en chef de Meshkal.org, un site d’information indépendant en anglais et en arabe, et un chercheur non-résident du programme Afrique du Nord et Sahel du MEI.