PetroAfrica et LogisticaAfrica, au Palais des Expositions du Kram  

Tunis accueillera, du 25 au 28 juin 2024, au Palais des Expositions du Kram, deux événements économiques importants : le salon international du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables PetroAfrica et celui de la logistique et du transport, LogisticaAfrica Expo.

Organisée en collaboration avec la Société tunisienne des activités pétrolières (Etap) et Société nationale libyenne du pétrole (NOC), PetroAfrica se déroulera sous le thème «Énergies alternatives et technologies propres», a indiqué Basma Hmaidi, responsable de l’organisation des foires.

Le salon verra la participation de 160 exposants de différents secteurs, dont l’exploration, le forage, l’exploitation minière et les services.

Logistica Africa Expo 2024 accueillera, quant à lui, 80 exposants, dont une dizaine d’entreprises représentant la Libye, la France, l’Algérie, l’Italie, la Chine, l’Inde, l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Hmaidi a révélé que 40% des entreprises participantes sont étrangères, dont 50% libyennes.

L’édition de cette année verra un élargissement du programme, qui comprendra des feuilles de route scientifiques, des ateliers pour examiner les questions liées au transport de produits dangereux et à l’assurance, ainsi que des rencontres entre participants et experts.

Ces deux événements permettront la création de nouveaux partenariats, a souligné Hmaidi, ajoutant que l’événement aidera également au regain de confiance des investisseurs, notamment ceux qui ont quitté la Tunisie.

De son côté, Mahboub Drider, directeur de la NOC, a souligné la richesse du secteur ouvert aux entreprises tunisiennes souhaitant investir en Libye.

Drider a appelé les entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables à réinvestir en Libye, en se concentrant en particulier sur l’hydrogène vert, qui jouera un rôle important dans la réalisation de percées dans les techniques avancées de l’industrie pétrolière et gazière en Libye, en Tunisie et en Afrique en général.