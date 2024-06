L’UE promet 472,6 M€ pour l’interconnexion du réseau Europe-Afrique

Team Europe, une alliance de financement de gouvernements et de banques de l’Union européenne, a engagé 472,6 millions d’euros (507,3 millions de dollars) pour une liaison électrique sous-marine de 220 kilomètres entre l’Italie et la Tunisie.

L’interconnexion euro-méditerranéenne, qui est également la première connexion en courant continu entre l’Afrique et l’Europe selon la coentreprise chargée de la mise en œuvre, devrait transporter 600 mégawatts. Il s’étendrait de la sous-station électrique de Partanna, sur l’île italienne de Sicile, jusqu’à la sous-station de Mlaabi, sur la péninsule tunisienne de Cap Bon. Le projet Elmed, qui intégrerait des sources d’énergie renouvelables, est une collaboration entre les gestionnaires de réseaux des deux pays, la Terna SPA en Italie et la Steg en Tunisie.

«Elmed améliorera la sécurité énergétique et la stabilité économique en Afrique du Nord, marquant une étape importante dans la collaboration internationale sur les initiatives en matière d’énergies renouvelables tout en stimulant l’augmentation de la capacité de production», a déclaré la Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des bailleurs de fonds, dans un communiqué.

L’investissement européen dans le projet a débuté avec une subvention de 307,6 millions d’euros (330,2 millions de dollars) du mécanisme pour l’interconnexion en Europe approuvée en décembre 2022. Ce financement, signé par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, la Steg et Terna, est destiné à la planification et à la construction.

En décembre 2023, la BEI a mené des accords de prêt de 125 millions d’euros (134,2 millions de dollars) avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la Banque allemande de développement (KfW) pour soutenir les infrastructures essentielles du projet, telles que le câble sous-marin.

Plus tard dans le mois, l’UE a approuvé une subvention de 27 millions d’euros (29 millions de dollars) au titre de la plateforme d’investissement de voisinage pour les composantes d’infrastructures critiques du projet en Tunisie.

Il s’agit notamment de la modernisation du centre de répartition, mise en œuvre par la KfW. La banque allemande a investi 13 millions d’euros (14 millions de dollars) pour ce volet, s’ajoutant aux 10 millions d’euros (10,7 millions de dollars) de l’UE. Pour le volet de supervision technique de la conception et de la construction, mis en œuvre par la BEI, l’UE a engagé 12 millions d’euros (12,9 millions de dollars) au titre de la plateforme européenne de voisinage. Pour le volet études sociales et environnementales, mis en œuvre par la Berd, l’UE a investi 5 millions d’euros (5,4 millions de dollars).

«Le projet Elmed contribue au renforcement de la coopération énergétique entre la Tunisie et l’Italie et plus largement à l’intégration des marchés de l’électricité d’Afrique du Nord et d’Europe», a déclaré Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Parallèlement à l’annonce d’investissement, l’UE et la Tunisie ont également signé un accord de soutien de l’UE pour l’aider à atteindre son objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique à 35% d’ici 2030.

«Le potentiel de la Tunisie en matière d’énergie solaire est énorme», a déclaré Marcus Cornaro, chef de la délégation de l’UE en Tunisie, à propos des investissements. «Elmed permettra de stabiliser le réseau électrique des deux côtés de la Méditerranée et d’exporter de l’électricité lorsque cela est possible», a ajouté Cornaro. Et de conclure : «Il s’agit d’une véritable opportunité de transition pour la Tunisie, en termes d’économie, d’emploi et de réduction des émissions ».