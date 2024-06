Football : Radhi Jaïdi quitte le Cercle Bruges

Le coach et ancien international tunisien Radhi Jaïdi a annoncé, sur son compte Facebook, la fin de son expérience en tant qu’entraîneur-adjoint avec le club belge Cercle Bruges.

« C’est avec un cœur plein de gratitude et d’émotions mitigées que je partage la nouvelle de mon départ du Cercle Bruges… Au cours des dernières saisons, nous avons créé des souvenirs incroyables, relevé des défis ensemble et célébré de nombreuses victoires. L’engagement sans faille, la passion et l’esprit de cette équipe a été vraiment inspirant et je suis profondément honoré d’avoir fait partie de ce voyage.», a écrit Radhi Jaïdi sur sa page Facebook après avoir passé près de 2 ans avec le club de la première division de Belgique.

Et d’ajouter : « J’emporte avec moi des leçons inestimables et des amitiés précieuses. Le Cercle de Bruges occupera toujours une place particulière dans mon cœur et j’attends avec impatience de voir l’avenir radieux qui attend cette équipe remarquable.».

Le club belge a également annoncé la nouvelle via sa page Facebook : « Le cercle Brugge et l’entraîneur-adjoint Radhi Jaïdi, ont décidé d’un commun accord et dans les meilleures conditions de ne pas prolonger le contrat de l’entraîneur tunisien qui arrive à échéance », lit-on dans la note du club qui a souhaité bonne chance au coach tunisien pour la suite de sa carrière.

Y. N.