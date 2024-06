Proposition d’un label «Tourisme durable» pour les maisons d’hôtes en Tunisie (3)

Dans ce troisième article de notre série nous présenterons les éléments constitutifs pour le développement du label de «Tourisme durable» pour les maisons d’hôtes en Tunisie. (Illustration: Maison d’hôtes Dar El-Bahr, Hammamet).

Tarek Kaouache *

La mise en place d’un tel label nécessite une structure solide et des éléments clairement définis. Cet article présente les composantes essentielles de ce label, allant de l’engagement des dirigeants à la promotion et à la vérification des pratiques durables.

En détaillant chaque élément constitutif, nous visons à fournir un guide pratique pour l’organisme responsable de la création et de la gestion du label, afin de garantir son succès et sa crédibilité.

Ces éléments sont conçus pour assurer que les maisons d’hôtes adhèrent aux standards de durabilité, tout en bénéficiant d’un soutien continu et d’une reconnaissance accrue sur le marché touristique.

L’engagement personnel et public du premier responsable de l’organisme porteur du label est crucial pour garantir la crédibilité et l’intégrité de celui-ci. Cet engagement doit être formellement exprimé à travers une déclaration officielle qui souligne la détermination à promouvoir des pratiques de tourisme durable. Le (ou la) responsable doit s’engager à veiller à la mise en œuvre rigoureuse des critères du label, à favoriser la transparence et à soutenir les initiatives visant à améliorer constamment les standards du label. Cet engagement symbolise le leadership et le dévouement envers le développement durable et la responsabilité sociale dans le secteur touristique.

La conception du logo et la détermination de la marque ou du nom commercial revêtent une importance capitale. Ces décisions devraient être prises par les représentants de l’organisme porteur du projet, en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes concernées, avec l’appui d’experts spécialisés.

Pour le logo, il est essentiel qu’il reflète visuellement les valeurs du tourisme durable, en utilisant des éléments graphiques évocateurs de la nature et de la culture locale tunisienne. Il doit être facilement reconnaissable, adaptable à différents formats et ancré dans la culture locale pour créer une connexion authentique.

Quant à la marque ou au nom commercial, ils doivent incarner les principes d’éthique, de responsabilité sociale et environnementale, inspirant confiance et crédibilité aux voyageurs responsables.

Protéger légalement la marque est crucial pour préserver son intégrité et son exclusivité, tout en assurant qu’elle se distingue clairement des autres initiatives similaires sur le marché du tourisme durable.

Le cahier des charges (CDC) est le document clé définissant les critères spécifiques, établis par l’organisme porteur du projet de label, que les maisons d’hôtes doivent respecter pour être labellisées. Il englobe des exigences précises couvrant des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Ce document doit être clair, détaillé et évolutif pour refléter les progrès continus des établissements labellisés en matière de durabilité.

La définition des critères à intégrer au cahier des charges devrait être confiée à une équipe dirigée par des représentants de l’organisme porteur du projet de label, incluant, à titre consultatif, des représentants des organismes identifiés comme «parties prenantes» lors de la cartographie initiale.

La décision finale revient à l’organisme porteur du projet de label, car le contenu du cahier des charges doit refléter ses propres valeurs en matière de durabilité dans le secteur touristique, et plus particulièrement au niveau des maisons d’hôtes.

Utiliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies comme source d’inspiration pour déterminer les critères du label projeté faciliterait grandement la tâche de l’équipe chargée de l’élaboration du cahier des charges. Quelques exemples de critères basés sur les ODD, ainsi qu’une proposition de démarche à adopter par l’«équipe CDC» pour l’identification et la priorisation des critères, sont proposés, à titre indicatif, dans le document téléchargeable [ICI].

Le système de garantie (SDG) englobe les structures et procédures mises en place pour assurer que seuls les établissements répondant aux critères définis dans le cahier des charges soient labellisés. Ce système est essentiel pour maintenir la crédibilité et l’intégrité du label.

Il peut inclure une variété de mécanismes de contrôle et de vérification planifiés ou inopinés, tels que :

– les autocontrôles : les maisons d’hôtes candidates effectuent des évaluations internes régulières pour s’assurer de leur conformité aux critères du label;

– les contrôles par des pairs : des évaluations effectuées par d’autres maisons d’hôtes labellisées, favorisant un échange de bonnes pratiques et une émulation positive;

– les audits réguliers par un organisme accrédité : des inspections périodiques menées par une entité externe et indépendante, garantissant une évaluation objective des pratiques des établissements;

– des procédures de certification rigoureuses : grâce à un processus de certification détaillé qui évalue tous les aspects de l’exploitation des maisons d’hôtes;

– des guides spécifiques pour effectuer et rapporter les différentes activités de contrôle et de vérification de manière uniforme, quel que soit l’organisme ou la personne réalisant ces tâches.

Un organisme indépendant pourrait être chargé de ces évaluations pour garantir l’impartialité du processus. Cependant, la décision finale concernant l’attribution, le gel ou le retrait du label incombe au CDL. Ce comité devrait inclure des représentants de l’organisme porteur du label ainsi que d’autres parties prenantes, assurant une prise de décision collective et équilibrée basée sur les différentes actions de vérification.

En cas de non-conformité, des mesures correctives doivent être mises en place. Celles-ci peuvent varier de l’assistance technique pour aider les établissements à atteindre les standards requis, à la suspension temporaire du label, jusqu’à son retrait définitif en cas de manquements persistants.

Ce système de garantie robuste est crucial pour maintenir la confiance des consommateurs et des acteurs du secteur dans la valeur et l’intégrité du label.

Pour assurer la durabilité du tourisme, un Plan de formation continue (PFC) complet est essentiel. Ce programme annuel est conçu pour les propriétaires et le personnel des maisons d’hôtes, visant à les sensibiliser aux pratiques durables et aux exigences du label, afin de maintenir un engagement constant envers des normes élevées de durabilité.

Les formations couvriront une gamme variée de sujets essentiels, permettant aux participants de mieux répondre aux critères du CDC du label. Le PFC devrait inclure une évaluation précise des besoins, identifiant les compétences actuelles et les lacunes en formation, ainsi que le développement de contenus adaptés et de méthodes pédagogiques efficaces (ateliers interactifs, formations théoriques en ligne ou en présentiel).

De plus, une planification rigoureuse pour l’exécution des formations, la sélection des formateurs ou des organismes spécialisés, et la mesure de l’impact des sessions devraient être intégrées dans le PFC. Ce PFC est ainsi crucial pour renforcer les capacités des parties prenantes, améliorer les pratiques durables, et maintenir l’intégrité du label de tourisme durable pour les maisons d’hôtes en Tunisie.

Développer les différents éléments du label sans que les voyageurs responsables n’en soient informés et ne comprennent les valeurs de durabilité qu’il véhicule serait un effort vain. La mise en place de critères stricts et de pratiques durables par les maisons d’hôtes n’aura de véritable impact que si les consommateurs en sont conscients et en reconnaissent l’importance. Sans une communication efficace, le label ne pourra ni attirer les voyageurs sensibles aux questions de durabilité, ni encourager les autres établissements à adopter des pratiques similaires.

Pour que le label de tourisme durable ait un réel effet, il est crucial que les voyageurs comprennent non seulement son existence, mais aussi les valeurs de durabilité et de responsabilité sociale qu’il représente. Aussi, un plan de communication (PDC) efficace est essentiel pour la promotion et la sensibilisation autour du label de tourisme durable pour les maisons d’hôtes et devrait comprendre une série d’initiatives stratégiques visant à informer et attirer l’attention des propriétaires d’établissements, des voyageurs et du grand public.

A cet effet, le PDC devrait inclure des campagnes de sensibilisation ciblées qui mettent en lumière les avantages et les valeurs du label. Ces campagnes visent à éduquer les maisons d’hôtes sur les critères de durabilité et à les encourager à s’y conformer pour obtenir la certification. En parallèle, des partenariats sont établis avec des agences de tourisme et des plateformes de réservation en ligne pour intégrer le label dans leurs offres, renforçant ainsi sa visibilité sur le marché.

La participation à des salons professionnels est une autre composante essentielle du plan. Ces événements offrent une plateforme pour présenter le label à un public clé de professionnels du secteur touristique, tout en permettant des échanges directs et la création de nouvelles collaborations.

Les médias sociaux jouent un rôle central en facilitant la diffusion rapide et étendue des informations sur le label. Les plateformes telles que Facebook, Instagram et LinkedIn sont utilisées pour partager des témoignages inspirants et des réussites de maisons d’hôtes certifiées. Cette transparence et cette régularité dans la communication renforcent la crédibilité du label et attirent davantage les voyageurs sensibles aux questions de durabilité.

Pour garantir la pertinence et l’efficacité du label de tourisme durable, un plan de vérification et d’amélioration continue (PVA) est indispensable. Ce plan repose sur des évaluations régulières et rigoureuses des pratiques des maisons d’hôtes certifiées, afin de s’assurer qu’elles respectent et maintiennent les standards définis dans le cahier des charges.

– Les maisons d’hôtes doivent faire l’objet d’audits réguliers, menés par des organismes indépendants, pour vérifier leur conformité aux critères du label. Ces audits peuvent être planifiés ou inopinés, garantissant ainsi un suivi constant et une véritable transparence dans les pratiques adoptées par les établissements certifiés;

– L’analyse des retours d’expérience et l’engagement des parties prenantes sont des éléments clés du PVA. Il s’agit de recueillir et d’examiner les commentaires et les suggestions des différentes parties prenantes qu’ils soient propriétaires de maisons d’hôtes, clients, experts en durabilité ou représentants des autorités locales. Ces retours fournissent des informations précieuses sur les aspects du label qui fonctionnent bien et ceux qui nécessitent des améliorations. Prendre en considération et traiter adéquatement les retours des parties prenantes est essentiel pour le processus d’amélioration continue. Leur engagement garantit que le label reste pertinent, crédible et en phase avec les attentes et les besoins du marché.

– Sur la base des évaluations et des retours d’expérience, de nouvelles stratégies peuvent être développées et mises en œuvre pour améliorer les standards du label. Cela peut inclure l’introduction de nouveaux critères de durabilité, l’ajustement des exigences existantes, ou la mise en place de programmes de formation supplémentaires pour les établissements certifiés.

– Le secteur du tourisme est en constante évolution, avec de nouvelles tendances et défis qui émergent régulièrement. Le PVA doit donc être suffisamment flexible pour s’adapter à ces changements. En intégrant les retours des experts en durabilité et en restant à l’écoute des évolutions du secteur, les critères du label peuvent être continuellement améliorés pour refléter les meilleures pratiques actuelles et futures.

En somme, le plan de vérification et d’amélioration continue est crucial pour maintenir l’intégrité et l’attrait du label de «Tourisme durable» pour maisons d’hôte en Tunisie. Il a pour objectif d’assurer une amélioration constante des pratiques durables, renforçant ainsi la confiance des voyageurs responsables, différentes parties prenantes et des acteurs du secteur dans la valeur et la fiabilité du label.

A suivre.

* Formateur et consultant Indépendant en économie sociale et solidaire, commerce équitable et développement durable.

