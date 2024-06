Promis juré, il n’y aura pas de coupures d’électricité cet été en Tunisie  

A l’orée d’une saison estivale au cours de laquelle, traditionnellement, le réseau électrique connaît des pics de consommation et de… coupures d’électricité, en raison des fortes chaleurs et de l’usage excessif des climatiseurs, les autorités publiques en Tunisie ont cru pouvoir s’engager solennellement à assurer un approvisionnement régulier en courant électrique aux citoyens et aux entreprises.

Intervenant vendredi 21 janvier 2024 lors d’une conférence de presse sur les principales mesures prises pour faire face au pic de consommation d’électricité cette saison, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a ajouté qu’il n’y aurait pas de perturbations pendant la saison estivale, qui connaît une consommation moyenne record.

Elle a également évoqué l’augmentation de la demande en électricité, qui atteint son apogée durant la saison estivale, et a souligné l’importance de rationaliser la consommation électrique en adoptant des habitudes d’économie d’énergie. A cet effet, une campagne a été lancée pour garantir l’approvisionnement en électricité dans les meilleures conditions possibles, a assuré la ministre, tout en rappelant que le prix de vente de l’électricité et des produits énergétiques en Tunisie reste à un niveau raisonnable, malgré l’augmentation des coûts de production et de distribution.

La priorité du ministère de l’Energie pour la période à venir est de fournir des ressources énergétiques produites localement à partir de sources alternatives et renouvelables, a indiqué Mme Thabet Chiboub, en soulignant l’importance des procédures adoptées par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) cette saison estivale pour assurer un équilibre entre l’offre et la demande et éviter les perturbations des années précédentes. C’est ce que, bien entendu, tous les citoyens souhaitent, sans se faire trop d’illusion, tout en espérant que les promesses seront tenues.

La consommation électrique de pointe devrait atteindre 5 200 mégawatts à l’été 2024, contre 4 825 mégawatts à l’été 2023, soit une augmentation de plus de 7%. À cette fin, des campagnes de sensibilisation et de communication sur la rationalisation de la consommation sont prévues, le but étant d’amener les clients de l’entreprise publique à économiser les produits énergétiques, et notamment l’électricité.

La Steg se coordonne également avec les pays voisins pour renforcer les échanges d’électricité et éviter les coupures de courant.

I. B. (avec Tap).