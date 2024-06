Tunisie : les exportations d’huile d’olive en hausse de 88,8%

Les recettes des exportations d’huile d’olive tunisienne ont augmenté de 88,8% à 3 963,0 millions de dinars (MDT) au cours des sept premiers mois de la campagne agricole 2023/24 (novembre 2023-mai 2024) par rapport à la même période de 2022/23.

Selon le bulletin mensuel de l’Observatoire national. de l’agriculture (Onagri), publié samedi 22 juin 2024, le volume des exportations a enregistré une hausse de 12,3% à 148 700 tonnes; de même, le prix moyen est orienté à la hausse (+68,2%).

L’Espagne est le principal acheteur avec 47,4%, suivie par l’Italie (42,2%) et les États-Unis (33,8%).

Les ventes d’huile d’olive biologique ont totalisé 32 589 tonnes et se sont élevées à 880,9 MDT. La part de l’huile d’olive biologique dans les exportations tunisiennes de ce produit est de 21,9% en volume et de 22,2% en valeur.

Les exportations d’huile d’olive conditionnée ne dépassaient pas 5% de l’huile d’olive biologique exportée. L’Italie est la principale destination (50,69%), suivie de l’Espagne (30,65%) et de la France (12,27%).

Ces trois pays, rappelons-le, sont les plus gros producteurs et exportateurs d’huile d’olive au monde. Ils achètent l’huile d’olive tunisienne en vrac, laquelle a la vertu d’être plus fruitée et moins acide, pour la mélanger avec leurs huiles et les réexporter au prix fort. Cherchez les dindons de la farce, qui sont satisfaits des miettes qu’ils ramassent !

I. B.