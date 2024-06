Les entrepreneurs tunisiens attendus au 1er Forum du Comesa sur l’investissement

L’Agence d’investissement régionale du Comesa (AIRC), inaugurera le Forum du Comesa sur l’investissement (CIF 2024) le 27 juin 2024, à Tunis (Tunisie) : une plateforme pour la promotion du commerce et de l’investissement dans la région Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe).

Le CIF 2024 est un rassemblement interentreprise (B2B) et de gouvernements à entreprises (B2G), réunissant les décideurs politiques de premier plan et les capitaines de l’industrie, les financiers, les industriels majeurs et les investisseurs de toute la région Comesa, se concentrant sur des secteurs stratégiques : l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les technologies de l’information, entre autres. Plus de 150 participants sont attendus au Forum pour faire progresser le commerce et l’investissement dans la région Comesa.

L’édition de cette année se déroule dans un contexte important, la Tunisie ayant rejoint le Comesa en juillet 2018, offrant une passerelle stratégique vers le vaste marché de la région. Le thème de cette année «Libérer le potentiel : Commerce et investissements transfrontières», reflète la nécessité pour les décideurs politiques et le secteur privé de collaborer plus étroitement et de prendre des mesures décisives pour faire progresser et accélérer le développement dans toute la région en renforçant les investissements et les flux commerciaux transfrontières.

Des hauts fonctionnaires du secrétariat du Comesa, notamment le secrétaire général adjoint-Programmes, ambassadeur Mohamed Kadah, et les directeurs de 21 agences de promotion des investissements des États membres du Comesa y prennent part. Des dirigeants d’associations professionnelles, des chefs d’entreprise et des investisseurs issus de divers secteurs stratégiques en Tunisie et dans la région sont également présents.

Le CIF 2024 vise à mettre en lumière les diverses opportunités commerciales dans les États membres du Comesa, en encourageant le commerce et les investissements transfrontières. Il favorise un environnement dans lequel les chefs d’entreprise de la région peuvent explorer et saisir ces opportunités.

Les chefs d’entreprise et investisseurs tunisiens s’entretiendront avec des hauts fonctionnaires des agences de promotion des investissements (API) du Comesa pour s’informer sur les divers services offerts par le secrétariat du Comesa et ses institutions afin de faciliter le commerce et les investissements.

Les participants pourront assister à des discours d’ouverture et tables rondes d’experts qui aborderont des sujets cruciaux liés au commerce et à l’investissement transfrontière. Le Forum offre de nombreuses possibilités de mise en réseau grâce à des espaces dédiés aux réunions B2B, B2G et de gouvernement à gouvernement (G2G), permettant aux participants d’établir des liens précieux et d’identifier des opportunités potentielles d’affaires et de partenariat dans divers secteurs.

Les participants bénéficieront d’informations précieuses de la part du secrétariat du Comesa, des institutions et des agences nationales de promotion des investissements sur les opportunités commerciales dans la région, tout en s’engageant avec plus de 150 industriels, décideurs politiques, financiers et propriétaires de projets du Comesa, créant ainsi un terrain fertile pour de nouveaux partenariats et collaborations commerciaux. La Tunisie bénéficiera du vaste marché de la région, facilitant l’accès à une population de plus de 640 millions de personnes et à un PIB combiné de 1 000 milliards de dollars.

La directrice générale de l’AIRC, Heba Salama, se réjouit d’accueillir la communauté d’affaires tunisienne au CIF 2024 : «Avec ses 21 États membres, le Comesa est à l’avant-garde de la promotion de l’unité économique à travers l’Afrique. J’encourage les agences de promotion des investissements du Comesa et les principaux investisseurs et entreprises de Tunisie à discuter et à explorer des transactions commerciales et d’investissement conjointes. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les chefs d’entreprise et les investisseurs afin de favoriser une croissance économique solide et la coopération régionale».

Le Comesa, la plus grande Communauté économique régionale d’Afrique, regroupe 21 États membres avec une population de plus de 640 millions d’habitants et un PIB combiné de 1 000 milliards de dollars. Notifié en tant qu’Accord commercial régional (ACR) auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, le Comesa continue d’œuvrer pour devenir une communauté économique à part entière, favorisant le commerce intérieur et extérieur.

Communiqué.