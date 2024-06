Monastir accueille la 20e édition du Festival international des arts plastiques

Plus de 60 artistes venus de 22 pays participent à la 20e édition du Festival international des arts plastiques de Monastir, ouvert samedi 22 juin et qui se poursuivra au 30 juin 2024 sous le thème «Monastir, parfum de couleurs».

Le coup d’envoi officiel samedi 22 juin au musée Mohamed Mohsen Ktari, inauguré à l’occasion de la 16e session du Festival en 2018.

Le programme du festival comprend de la peinture de rue, de la peinture sous-marine et des ateliers pour enfants. Des ateliers d’arts plastiques se tiennent sous les remparts de la ville de Monastir, ainsi que des ateliers de formation dédiés à l’art de l’émail sur bois et de la céramique, au monument Dar Echaraa. Au programme également des conférences sur l’art-thérapie et l’art plastique contemporain.

La cérémonie d’annonce des gagnants du concours officiel des meilleures œuvres participantes est prévue le 29 juin.

La Galerie de la Marina accueillera l’exposition collective annuelle qui ouvrira le 30 juin à la fin du festival. Les artistes participants viennent d’Algérie, d’Allemagne, d’Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Belgique, de Côte d’Ivoire, d’Espagne, d’Éthiopie, de France, d’Irak, de Jordanie, de Libye, du Monténégro, de Palestine, des Pays-Bas, des Philippines, du Royaume-Uni, de Serbie, du Sri Lanka, de Syrie et d’Ukraine, en plus de la Tunisie. Le Festival international des arts plastiques de Monastir est organisé par l’Association des Beaux Arts de Monastir avec le soutien du commissariat régional des Affaires Culturelles.