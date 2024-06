Hichem Bayoudh, chef de la délégation de la Ligue arabe à Genève

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Hichem Bayoudh, a été nommé ambassadeur et chef de la délégation de la Ligue des Etats arabes à Genève, en Suisse.

L’ambassadeur Bayoudh a reçu ses lettres de créance en tant que chef de la délégation de la Ligue arabe auprès des Nations Unies, de ses organes et agences spécialisées et des organisations internationales basées à Genève, des mains du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, lors d’une réunion organisée au siège de la Ligue au Caire, indique le ministère dans un communiqué publié hier soir, mercredi 26 juin 2024.

Selon le communiqué, cette nomination atteste du «souci constant de la Tunisie d’œuvrer en coopération avec les pays arabes frères au développement du système d’action arabe commune». Elle représente également une reconnaissance renouvelée de l’excellence des compétences diplomatiques tunisiennes et de leur rayonnement au niveau arabe, lit-on dans le même communiqué.

Ce poste tire également son importance, de sa contribution au renforcement de la coopération entre la Ligue arabe et les organisations internationales à Genève, notamment les Nations Unies, outre le travail de suivi des questions régionales et internationales majeures, particulièrement, la cause palestinienne, ajoute le communiqué.