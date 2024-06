Selon WTTC, le secteur touristique tunisien a le vent en poupe

Le secteur tunisien du voyage et du tourisme devrait injecter un montant record de 23 milliards de dinars dans l’économie nationale en 2024, a révélé le « Tunisia Travel & Tourism Economic Impact Report 2024 » du World Travel and Tourism Council (WTTC).

La contribution économique du secteur représentera 14% de l’économie globale en 2024, tandis que les emplois du secteur devraient croître de 3,9% sur un an.

Les dépenses des visiteurs nationaux devraient croître de 5% par rapport à l’année dernière pour atteindre 11,7 milliards de dinars, soit 0,7% avant 2019, tandis que les dépenses des visiteurs internationaux devraient croître de plus de 12% pour atteindre près de 11 milliards de dinars, selon le WTTC.

Le WTTC prévoit, par ailleurs, que le secteur pourrait accroître sa contribution annuelle au PIB à plus de 32 milliards de dinars d’ici 2034.

Les dernières données du WTTC montrent qu’en termes de contribution économique, de nombre d’emplois et de dépenses des visiteurs nationaux, les voyages et le tourisme devraient dépasser tous les records précédents en 2024.

«Une augmentation de 16% de la contribution annuelle du secteur touristique à l’économie tunisienne est prévue si ce secteur est soutenu, ce qui assurera l’emploi de plus de 485 000 personnes d’ici 2034», selon la même source.

Julia Simpson, présidente et directrice générale du WTTC, a déclaré : «Le secteur tunisien du voyage et du tourisme s’est presque entièrement rétabli, même si les dépenses des visiteurs internationaux continuent de rattraper leur retard.» «Nous sommes convaincus que le secteur résilient de la Tunisie continuera à prospérer et à jouer un rôle essentiel dans l’avenir économique du pays», a-t-elle ajouté.

Simpson a également souligné que le rétablissement du Conseil supérieur du tourisme par le gouvernement tunisien aidera davantage le secteur du voyage et du tourisme à réaliser ces prévisions, car il rassemblera les opérateurs publics et privés.