Tunisie : Nouveaux DG à la tête de Cetime, Packtec, CTAA et CNCC

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a annoncé la nomination de Noureddine Guizani au poste de directeur général (DG) du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime), et Narjes Maslah Hammar, DG du Centre technique de l’emballage (Packtec)

Dans un communiqué publié vendredi 28 juin 2024 à Tunis, le ministère a également nommé Issam Krid au poste de DG du Centre technique des industries agroalimentaires (CTAA), et Riadh Ben Rejeb, DG du Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC).