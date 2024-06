Le groupe BYD veut investir en Tunisie

Le directeur général de BYD Moyen-Orient et Afrique, AD Huang, a exprimé sa volonté d’investir en Tunisie et de contribuer au développement du secteur du transport électrique et de solutions intelligentes dans le domaine des énergies renouvelables.

AD Huang, qui était accompagné d’une délégation de haut niveau, a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet-Chiboub, samedi 29 juillet 2024, qui a salué, pour sa part, les excellentes relations tuniso-chinoises dans divers domaines, ajoutant que «ces domaines d’investissement renforceront certainement la coopération conjointe avec le groupe chinois BYD, leader dans l’industrie automobile, les motos, les bus électriques et les batteries rechargeables».

Le ministre a mis en avant l’expertise tunisienne dans le domaine de l’industrie des composants automobiles, soulignant qu’un nombre important d’entreprises mondiales manifestent leur intérêt à investir en Tunisie et à lancer de nouveaux projets dans ce domaine, indique un communiqué du ministère publié à l’issue de la rencontre.

Le développement du transport électrique contribuera à réduire les émissions de carbone, de gaz à effet de serre ainsi que les coûts énergétiques au niveau national, a aussi indiqué Mme Thabet-Chiboub, car, a-t-elle précisé, «le secteur des transports en Tunisie est celui qui consomme le plus d’hydrocarbures».

La réunion a permis de passer en revue les perspectives de coopération et d’investissement entre les deux parties dans les domaines du transport électrique, de la recherche et développement ainsi que de l’industrie des énergies renouvelables, du stockage et du transport électrique.

Le groupe BYD est présent dans plus de 40 pays et emploie près de 600 000 personnes dans le monde.

Il est considéré comme le 2e fournisseur, au niveau international, de l’industrie des batteries rechargeables avec la présentation quotidienne de 15 brevets dans le domaine du transport électrique.

La filiale tunisienne du groupe, Helios Tunisie, a été créée en 2017. Elle investit dans les énergies propres et dans l’industrie de l’automobile et des bus électriques ainsi que dans les batteries rechargeables. Elle est divisée en trois unités.